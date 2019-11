Un match belge interrompu faute d'éclairage

OHL – Union St-Gilloise arrêté suite à des problèmes d'éclairage https://t.co/pQPFA5Qk6z — RTBF Sport (@RTBFsport) November 2, 2019

La rencontre entre OH Louvain et l’Union St-Gilloise disputée ce vendredi soir, lors de la douzième journée du championnat de deuxième division, a connu quelques petits soucis d'éclairage. Quatre pannes ont en effet entraîné l'interruption de la partie, avant un arrêt définitif du match. Cette rencontre primordiale pour la course à la victoire de la première phase du championnat, entre le premier et le troisième de la D1B belge, s'est terminée prématurément sur le score de 0 à 0.RTBF précise que la rue du stade Den Dreef a connu une première panne, dans la matinée. Les causes de cette interruption de lumière pourraient avoir de véritables influences, dans la course au titre : si la faute incombe à Louvain, ce sera une défaite sur tapis vert pour les Louvanistes. Si la faute n’est pas due au club, le match sera rejoué. Pour Filip Van Doorslaer, dirigeant du club local, «» .Ne reste plus qu'à faire lumière sur cette histoire.