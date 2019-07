Une prolongation de ouf en vue pour Kylian Mbappé au PSG ?

3

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La rumeur lancée par le légendaire tabloïd The Sun va faire parler : le journal évoque une offre en préparation du côté de Manchester City pour attirer… Kylian Mbappé. Rien que ça. L’idée, en gros, serait que Pep Guardiola chercherait un remplaçant à Sergio Aguero, qu’il serait évidemment un grand fan du joueur avec lequel il aurait même déjà eu quelques contacts.Bref, du coup,annonce que le PSG serait prêt à bétonner le contrat de son attaquant français pour repousser les éventuels assauts anglais et avance même un salaire de 950 000 euros par semaine jusqu'en 2025… Environ 50 millions d’euros par an, donc. Pas mal, non ? Une théorie également avancée par le plus sérieux quotidien espagnol, El Pais Et comment le PSG financerait-il cela ? En se séparant de l’énorme salaire de Neymar, pardi. Ah oui, parce qu’il paraît que Neymar serait peut-être sur le départ, on ne sait pas si vous le savez ?