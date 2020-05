Une procédure judiciaire engagée contre N'Golo Kanté

QC

Attaquer contre N'Golo Kanté, quelle insouciance.Selon les informations depubliées ce samedi, Nouari Khiari, l'ex-agent d'image de N'Golo Kanté, a engagé une procédure judiciaire contre le milieu de terrain de Chelsea. Khiari réclamerait 3,8 millions d'euros au joueur à titre de dommages et intérêts. D'après les informations du quotidien, le litige concerne principalement le contrat signé entre les deux hommes à l'été 2016 : l'agent affirme ne pas avoir perçu la totalité de la somme prévue par le contrat et demande également une rémunération supplémentaire liée à la signature d'un contrat entre Kanté et Adidas.Dans cette affaire, le champion du monde français avait déjà porté plainte , en novembre 2019, pour escroquerie, abus de confiance et exercice illégal de la profession d'agent sportif. Une enquête préliminaire avait été ouverte et confiée à la brigade de répression de la délinquance astucieuse de la police judiciaire parisienne. «, a commenté Me Yassine Maharsi, avocat de Nouari Khiari. S'il ne joue pas , Kanté aura au moins de quoi s'occuper hors des terrains.