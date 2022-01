Une prime à la signature de 40 millions d'euros pour Mbappé au Real Madrid ?

330

FG

La saga Mbappé-Real Madrid, saison 3, épisode 237.En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain au 30 juin prochain, Kylian Mbappé est libre de s'engager avec le club qu'il souhaite depuis ce samedi. Et si une prolongation avec le club de la capitale reste une possibilité , l'hypothèse d'un départ au Real Madrid semble l'option la plus sérieuse. Le quotidien espagnol ABC apporte d'ailleurs ce dimanche quelques nouveaux détails concernant le futur de l'international français avec le clubAinsi, un contrat de six ans avec un salaire net de 21 millions d'euros par saison attendrait l'international français en Espagne, soit l'équivalent de ce que touchait son idole Cristiano Ronaldo au Real Madrid, assorti d'une gargantuesque prime à la signature de 40 millions d'euros.précise d'ailleurs que le Real Madrid souhaiterait attendre la fin de saison pour officialiser une possible arrivée de Mbappé, alors que les deux clubs ont rendez-vous en huitièmes de finale de la Ligue des champions les 15 février et 9 mars prochains On attend désormais la surenchère parisienne.