« Une plaque Mbappé, ce n’est pas non plus un tatouage à vie ! »

Claire, une expatriée française à côté de San Francisco (Californie), a fait un petit buzz sur les réseaux sociaux la semaine passée en publiant une photo de ses nouvelles plaques d’immatriculation au nom de KMBAPPE. La Nissan Leaf de la chercheuse en biologie est désormais unique mais le concept, lui, est bien plus répandu outre-Atlantique.



Grand jour aujourd’hui Nouvelles plaques d’immatriculation pour ma nouvelle voiture #KM7 is a CRACK #ICICESTPARIS pic.twitter.com/Pen2wkoQSQ — Claire (@Claire199820181) July 30, 2019

Propos recueillis par Arthur Stroebele

Aux États-Unis, ce n’est pas si fou d’avoir une plaque personnalisée. C’est assez simple, il suffit de faire la demande à l’organisme qui gère la partie administrative des automobiles. Ça se fait en ligne, et ça coûte à peine 35 dollars. Vous faites votre plaque, une recherche sur la Californie est faite par le site pour savoir si le nom demandé — en l’occurrence KMBAPPE — est déjà utilisé ou non et si l’appellation est disponible, c’est validé. Ça m’a pris trois minutes ! Mais c’est vraiment un petit truc pour rire. Ce n’est pas non plus un tatouage qu’on garde à vie ! Et c’est renouvelable chaque année, ou non.Non, bien sûr, ils vérifient que ce que vous écrivez ne soit pas un message incitant la haine ou quelque chose comme ça. C’est aussi pour ça qu’il faut expliquer la signification et motiver son choix quand on veut personnaliser son véhicule. Pour Mbappé, j’ai juste dit que c’était un footballeur français et c’est passé !C’est sept caractères sur le site. Peut-être que moins ça fonctionne aussi, mais pas plus en tout cas.Oui, c’est clair. Mais j’avais pas trop envie d’avoir son nom sur ma voiture non plus ()…Par la police non, je ne pense pas qu’elle fasse attention à cela. Mais par contre, par des gens, ça peut arriver ! Si j’ai un accrochage dans la rue et que je veux partir en douce, c’est sûr qu’avec une plaque KMBAPPE, je ne vais pas aller bien loin. Heureusement, je vous rassure, ce n’est pas mon style !C’est tellement fréquent que je n’y fais même plus attention ! En tant que Française, au début, ça étonne car on n’a pas grandi avec. Mais une fois qu’on est habitué… J’ai un copain argentin et quand il a appris que j’avais commandé les plaques Mbappé, il a directement fait les siennes au nom de Messi. On fera des courses de voitures entre nous ().Je suis une grande fan de football depuis toute petite, et supportrice du Paris Saint-Germain. Et il se trouve que Mbappé est un joueur assez particulier. Il y a sa qualité de jeu, évidemment, mais ça va au-delà parce que des joueurs très forts, il y en a plein. Mais lui, il est très jeune et j’adore sa personnalité, sa mentalité. On a mangé notre pain noir il y a quelques années avec les Bleus et là, c’est très rafraichissant dans le foot de voir arriver un gamin comme ça. Il est jeune, il dit ses ambitions, sans jamais de langue de bois. Il veut être le meilleur, il le dit haut et fort : point à la ligne. Ça me fascine un peu, ça. Je suis vraiment fière qu’il soit Français, et qu’il joue au PSG. Pourvu qu’il y reste le plus longtemps possible, surtout.Non, pas du tout. Il a toujours dit qu’il voulait être le numéro un, mais peut-être que c’est davantage le regard des gens qui a changé sur lui. Ils le prenaient à la rigolade, sûrement, mais maintenant c’est devenu plus sérieux.Autour de moi, sans savoir si c’est représentatif, je ne connais que très peu d’Américains fans de football. Ici, Mbappé est connu surtout depuis la Coupe du monde, mais là où j’habite, le foot masculin n’est vraiment pas beaucoup développé. Donc je ne sens pas du tout un intérêt démesuré sur ce joueur, loin de là. Le foot féminin l’est, davantage développé, mais ce n’est pas non plus la folie. Par exemple, je suis allée voir la demi-finale de la Coupe du monde féminine avec les États-Unis dans un bar, je suis arrivée simplement une demi-heure avant le coup d’envoi et j’ai eu une table sans aucun problème. Normalement, en France par exemple, ça serait impossible.Avec le décalage horaire de neuf heures, c’est parfois un peu compliqué. J’essaye de faire au mieux. Les matchs de Ligue 1 le week-end, ça va. La Ligue des Champions tombe au moment du repas de midi donc je m’arrange mais sinon, je regarde les coupes nationales en diffusion différée !