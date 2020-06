Une petite Juventus se qualifie pour la finale de la Coupe d'Italie

Juventus (4-3-3) : Buffon - Danilo (Cuadrado, 85e), Bonucci, De Ligt, Sandro - Pjanić (Khedira, 62e), Bentancur, Matuidi (Rabiot, 62e) - Costa (Bernardeschi, 62e), Dybala, Ronaldo. Entraîneur : Maurizio Sarri.



AC Milan (4-2-3-1) : Donnarumma - Conti (Saelemaekers, 88e), Kjær, Romagnoli, Calabria (Laxalt, 88e) - Bennacer, Kessié (Krunić, 82e) - Paquetá (Colombo, 82e), Bonaventura (Leão, 52e), Çalhanoğlu - Rebić. Entraîneur : Stefano Pioli.

Une reprise tout en douceur.Quatre mois quasiment jour pour jour après le match aller (1-1), confinement oblige, la Juventus et l'AC Milan se retrouvaient, ce vendredi, pour la demi-finale retour de la Coppa Italia. Et visiblement, la pandémie du coronavirus n'a pas affecté la capacité des Turinois à se contenter d'un 0-0 lorsque celui-ci leur permet de se qualifier pour la finale.Dès le coup d'envoi, Douglas Costa allume la première mèche, mais sa frappe fuit le cadre de Donnarumma (1). Un premier frisson qui sera très vite suivi par une minute de folie pure. Coupable d'une main dans la surface, Conti laisse d'abord l'opportunité à Ronaldo d'ouvrir le score, mais le penalty du Portugais vient fracturer le montant de Donnarumma. Sur la relance, Ante Rebić est renvoyé directement au vestiaire pour un dangereux high-kick sur Danilo (17). À onze contre dix et malgré un complet contrôle sur le cuir, lespeinent à trouver la faille et les tentatives de CR7 (28et 39) et de Matuidi (31) restent vaines.Dominés, mais bien en place, les Milanais procèdent en contre, à l'image de la tête de Çalhanoğlu, bien servi par Bonaventura, qui file à quelques centimètres du but de Buffon (48). Au cours d'un deuxième acte plus que pauvre, les joueurs de Stefano Pioli parviendront à conserver leur cage inviolée grâce notamment à un gros match de la charnière Kjær-Romagnoli, mais resteront bien trop inoffensifs pour espérer quoi que ce soit. Laissant ainsi les partenaires de Paulo Dybala se qualifier pour leur cinquième finale de Coppa en six ans, où ils retrouveront le vainqueur de l'affrontement entre l'Inter et Naples.