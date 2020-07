Une petite Atalanta grignote Parme

36

e, Pezzella), Dermaku, Alves, Darmian - Kucka , Kurtić, Barilla (82e, Iacoponi) - Kulusevski, Caprari (79e, Siligardi), Gervinho (67e, Karamoh). Entraîneur : Roberto D'Aversa.



Atalanta (3-4-2-1) : Gollini - Palomino (36e, Hateboer), Šutalo (46e, Djimsiti), Caldara (61e, Muriel) - Castagne, De Roon, Freuler, Gosens - Gómez (86e, Tamèze), Pašalić (46e, Malinovsky) - Zapata. Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

Plus concernée par la lutte pour le titre en Serie A et dépourvue d'envie ce mardi soir, l'Atalanta a tout de même trouvé les ressources pour renverser Parme lors de la 37journée de championnat.L'Inter dans quatre jours pour la place de dauphin de Serie A, le PSG en quart de finale de C1 dans deux semaines... Tout naturellement, cetteremaniée (deux changements en défense centrale) perd rapidement son sérieux à l'image de son gardien casse-cou Gollini. La suite ? Une flopée d'imprécisions techniques et de sautes de concentration dont les Parmesans se délectent pour imprimer leur jeu offensif. Le petit génie Kulusevski, notamment, est irrésistible et récompense juste avant la mi-temps l'hégémonie des siens (43, 1-0). Auparavant, lesavaient largement eu le temps de faire mouche mais Barilla s'était heurté à Gollini alors que les filets lui tendaient les bras, puis Kulusevski avait trouvé le poteau d'une merveille de frappe enroulée.Voyant que son escouade continue d'errer comme une âme en peine sur la pelouse du Stadio Ennio Tardini, Gasperini modifie son schéma tactique : place à quatre défenseurs et le détonateur Luis Muriel en attaque. Au moins, l'effet pyschologique aura porté ses fruits puisque laparvient à égaliser grâce à un coup-franc direct en rase-mottes botté par Malinovskyi (70, 1-1), et même à prendre l'avantage grâce à un Papu Gómez inexistant jusque-là (83, 1-2).Et voilà que l'Atalanta bat son record de points en Serie A, tout en reprenant provisoirement la place de dauphin de la Juve. Fortiche, quand on joue en traînant des pieds.