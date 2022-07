Une panne de courant empêche Sunderland-Rangers de reprendre

Match summary from the Algarve, as tonight's game was abandoned with the Lads ahead after 45. #SAFC — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) July 9, 2022

QB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce ne serait jamais arrivé au Stadium of Light.Organisée en Algarve, au sud du Portugal, la rencontre amicale entre Sunderland et les Rangers n'a pas pu aller à son terme samedi. En cause : une panne de courant qui a affecté le système d'éclairage de l'Estadio Municipal de Albufeira. Lesmenaient 1-0 à la mi-temps grâce à un but de Luke O'Nien, mais la deuxième période n'a jamais pu commencer., a expliqué le coach des Gers, Giovanni van Bronckhorst, auÇa valait le coup d'organiser un amical à 2000 kilomètres de chez soi.