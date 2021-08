Une offre de 130 millions d'euros de Chelsea pour Lukaku ?

42

EG

Le voilà, notre feuilleton de l’été.Werner, Havertz, Pulisic, Mount, Ziyech et bientôt Lukaku ? Chelsea fait le forcing. Selon Sky Sports , le club anglais préparerait une nouvelle offre pour le buteur, située entre 120 et 130 millions d’euros.Une proposition sensiblement supérieure à la première rejetée par l’Inter : 100 millions + Marcos Alonso. Déjà passé par Chelsea le temps de quinze matchs entre 2011 et 2013, l’attaquant serait de plus en plus tenté par un retour, en dépit de ses dernières déclarations . Un retournement de veste qui a un prix : 12 millions d’euros. Soit le salaire net annuel proposé par lesVéritable bulldozer la saison passée (42 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues), le Belge ferait en partie les frais de l’opération serrage de la ceinture du club interiste cet été . Après Achraf Hakimi parti au PSG pour au moins 60 millions d’euros , un second grand artisan du titreen Serie A pourrait donc filer.Ça va lui faire tout drôle, à Timo Werner.