Une nouvelle journée marquée par les reports ce week-end ?

On prend les mêmes et on recommence !Depuis deux semaines, la Ligue 1 est fortement perturbée par les manifestations des Gilets jaunes dans toute la France. Résultat : une dizaine de matchs reportés à l'année prochaine, entraînant un vrai casse-tête pour la LFP et les diffuseurs. Et ce n'est peut-être pas terminé.Le mouvement devrait se poursuivre ce week-end et certaines rencontres de la 19pourraient ne pas être maintenues. La menace plane déjà sur Angers-Marseille, programmé samedi soir à 21 heures. Une réunion s'est déroulée mardi à la préfecture de police du Maine-et-Loire et le report est sérieusement envisagé, d'après les informations de. La raison est toujours la même, il s'agit de la crainte de ne pas disposer de forces de police suffisantes pour assurer la sécurité des spectateurs.Laissez-nous kiffer notre Ligue 1 adorée bordel !