Une nouvelle compétition estivale entre les clubs de MLS et de Liga MX va voir le jour

TP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’argent avant la santé.Ce jeudi, la MLS et la Liga MX ont officialisé la création d’un tournoi entre les deux championnats qui se déroulera du 21 juillet au 19 août prochain. Alors que ce projet américano-mexicain était annoncé par les deux ligues depuis plusieurs mois, ils ont désormais l’accord et l’appui de la CONCACAF.Ledit tournoi durera près d’un mois et concernera la totalité des participants à la Liga MX et à la MLS, soit un total de 47 équipes. À noter qu’une équipe de MLS et une de Liga MX ne rentreront dans la compétition qu’à partir des seizièmes de finale. En ce qui concerne la ligue nord-américaine, ce sera le vainqueur de la Coupe nationale qui obtiendra ce précieux sésame. Un choix un peu plus complexe concernant le choix puisqu'il se fera entre le vainqueur de la saison régulière et le vainqueur des play-offs, en fonction du nombre de points amassés tout au long de la saison.Concernant la répartition des groupes, il faut s’accrocher. Au total, il y aura quinze poules de trois équipes avec un système de chapeau, comme cela existe dans nos compétitions européennes. Pour ce qui concernent les quinze meilleures équipes de MLS, elles seront réparties dans différents groupes en fonction de leur classement et ainsi en prenant en considération leur géographie. Étant donné que la compétition se disputera uniquement sur le sol américain et canadien, ces « têtes de groupes » recevront la totalité des rencontres contre les écuries mexicaines.Ces quinze écuries de MLS seront ensuite rejoints par quinze autres équipes de Liga MX, réparties dans les différents groupes en fonction de leurs résultats. Pour faire simple, plus une équipe a obtenu de bons résultats lors de la saison régulière et lors des play-offs, plus elle a de chances de rallier un groupe où se trouvera une écurie nord-américaine moins forte. Les quinze équipes restantes (13 de MLS et deux de Liga MX) seront réparties dans les quinze groupes par tirage au sort.Avec quinze groupes de trois équipes, la compétition reprend ensuite le format classique d’une Ligue des champions, mais seulement avec un match aller et avec les deux premières équipes qui sont ensuite qualifiées pour les seizièmes de finale. Seule spécificité, un match ne peut pas se terminer sur un score de parité. Si cela arrive, un point sera accordé pour les deux équipes avec ensuite une séance de tirs au but qui permettra de distribuer un point supplémentaire à l’équipe qui remporte la confrontation.Viennent ensuite les seizièmes, les huitièmes, les quarts, les demies et enfin la finale, qui se disputera le 19 août 2023.À côté de ça, la vieille version des play-offs belges fait figure de plateau du dimanche matin.