Une Juve déboussolée s'incline à Haïfa

Maccabi Haïfa (4-3-3) : Cohen - Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud (Menahem, 71e) - Lavi, Mohamed (Tchibota, 86e), Chery - Atzili (Seck, 66e), Pierrot (Rukavytsya, 86e), David (Abu Fani, 71e). Entraîneur : Barak Bakhar.



Juventus (4-4-2) : Szczęsny - Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro (Soulé, 74e) - Cuadrado, Paredes (Locatelli, 46e), Rabiot, McKennie (Kostić, 46e) - Di María (Milik, 24e), Vlahović. Entraîneur : Massimilano Allegri.

Le calvaire (et blanc) desTrimballée dans tous les sens en première période, la Juve n'a pas su concrétiser ses efforts en deuxième pour rattraper son retard, et s'incline pour la troisième fois dans cette campagne de C1 (2-0). Le calvairea démarré dès les premières minutes et dès les premiers ballons perdus. Terriblement approximatifs dans les relances, lesse font peur une fois, d'abord, sur une tête de Pierrot (4). Ils sont ensuite punis par Atzili, dont le coup de casque à la réception d'un centre de Cornud fait perdre tous ses moyens à Szczęsny. La Juve s'effrite à chacun des contacts avec les joueurs du Maccabi, enchaîne les mauvaises passes, peine à quitter sa moitié de terrain. Pour ne rien arranger, Di María sort sur blessure, dès la 24minute. Le coup de grâce arrive un peu plus tard : le bon travail de Pierrot dans l'axe et la nonchalance despermettent à Atzili, encore lui, de glisser le cuir dans la lucarneLa Juve respire, un peu, au retour des vestiaires, mais peine encore à se montrer dangereuse. Elle n'est pas non plus aidée par la VAR qui lui refuse un penalty pourtant clair, à la suite d'une faute de Cornud sur Cuadrado (68). Les stratagèmes du Mister Allegri pour remettre les siens sur de bons rails, avec les entrées du jeune Soulé, de Kostić ou Locatelli, n'amènent rien. Les conséquences sont terribles pour la Vieille Dame : rejointe par ses adversaires du soir au fond du classement du groupe H, elle laisse le PSG et Benfica, en avance de quatre points avant leur confrontation, s'envoler vers les huitièmes.De quoi rassurer les troupes avant le derby de Turin, ce samedi.