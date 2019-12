Une invasion d'abeilles interrompt un match en Tanzanie

AAF

Maya et ses copines en ont ras le dard.Et les équipes de Young Africans et Iringa United, qui disputaient dimanche un troisième tour de Coupe de Tanzanie (Azam Sports Federation Cup) à Dar Es Salaam en ont fait les frais. En pleine deuxième période, alors que les locaux de Young Africans s'envolaient tranquillement vers une victoire 4-0, un essaim d'abeilles en colère a fait irruption sur le terrain et a semé un vent de panique chez les joueurs, les officiels et le public, qui se sont mis à courir dans tous les sens et à prendre abri en s'allongeant au sol, immobiles.Si les abeilles sont difficilement visibles sur les images qui ont émergé du match, on voit très clairement les dégâts qu'elles ont causé. Le média local Daily News rapporte que le match a dû être interrompu pendant une dizaine de minutes, le temps que les abeilles fassent un petit tour du propriétaire et s'envolent comme elles étaient arrivées, non sans distribuer leur lot de piqûres.Sauve qui pique.