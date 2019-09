« Une interdiction de stade, ça me ferait chier quand même »

Pour Gaëtan, la défaite de Caen face à Lens (0-2), ce samedi, était celle de trop. Ce ras-le-bol, cet habitué de la tribune Borrelli l'a exprimé à sa manière, en toute fin de match : en pénétrant sur la pelouse de d'Ornano et en tapant un sprint de 70 mètres pour adresser un bon vieux doigt d'honneur à Rui Almeida, l'entraîneur normand. Le jeune homme de 25 ans, supporter du Stade Malherbe depuis l'enfance, revient sur ce qui restera comme l’action la plus aboutie de ce samedi après-midi, côté Caennais.

54

« J'ai quand même réussi à aller jusqu'au bout, faire demi-tour, et à dribbler deux stadiers ! »

« Il y a eu un tir cadré ? À quelle minute ? Ah, j’étais déjà parti. »

Propos recueillis par Simon Butel

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Franchement, ça s’est fait sur un coup de tête. Quand les Lensois ont marqué le deuxième but, j’en ai vraiment eu ras-le-bol. Ça fait trois ans que ça se passe comme ça. J’étais en tribune Borrelli (du nom de Luc Borrelli, gardien de but de Caen de 1995 à 1998, décédé en 1999 dans un accident de la route,). Au début, j’étais au milieu du kop, et, petit à petit, je me suis rapproché du grillage. En fait, l’idée a commencé à germer dans ma tête pendant le match. Ce n’est pas un un pétage de plomb, j’ai juste voulu marquer le coup, afin qu’ils se bougent un peu.À chaque fois, on leur dit de se bouger, de manière différente, mais ça ne marche pas, donc je me suis dit : «» Le MNK 96 (le principal groupe de supporters de Caen,) parle un peu avec les joueurs, mais je n’en sais pas plus.Ça fait bizarre, parce qu’on entend les supporters crier, applaudir. Mais sur le coup, on n’a pas trop le temps d’y penser, on pense surtout à esquiver les stadiers ! J'ai quand même réussi à aller jusqu'au bout, faire demi-tour, et à en dribbler deux !) On chambre un peu Rivierez, parce qu’il fait beaucoup de boulettes en ce moment, et qu’il est assez lent. Donc c’était juste pour le chambrer. En fait, le seul qui a essayé de m’attraper, c’est Sankoh. Il n’était vraiment pas content… Je peux le comprendre, je suis conscient que pour eux aussi c’est difficile.C’était vraiment dans l’instant. Le geste, je le regrette quand même, mais si ça peut les faire bouger…C’est lui, avec son système de jeu, là… Il place mal les joueurs, il force sur un système qui ne fonctionne pas. Pour moi, il faudrait partir sur une défense à quatre, et surtout remettre les joueurs à leur poste, comme Gonçalves, qui est un super joueur mais joue arrière droit. Il faudrait le remettre en six, mais non : il insiste à le remettre derrière.À un moment donné, si ça ne fonctionne pas, il faut changer. Je ne sais pas ce qu’il lui faut pour passer à autre chose.Je suis d’accord pour dire qu’il y a du potentiel, qu’on a des super joueurs, mais ça ne fonctionne pas. Les joueurs ont envie, oui, mais ce n’est pas suffisant. Il y a beaucoup trop de maladresse.C’est sûr que ce n’est pas de la bonne pub, j’en suis conscient. Mais personne, parmi les supporters caennais, ne m’a fait de reproche, parce que dans l’ensemble ils sont d’accord. Ça n’empêche que ce n’est pas non plus le truc à faire, c’est vrai.Ils ont vu direct que je coopérais, qu’il n’y avait pas de problème, que je n’étais pas agressif, donc ça s’est bien passé. Ils étaient assez sympas.Ovationné, c’est un grand mot, mais les flics disaient : «» On a un peu parlé de foot, ils m’ont gardé 1h30, le temps de faire la déposition, et d’appeler le procureur. Je leur ai simplement dit que je suis un amoureux du club qui a mal de voir la situation dans laquelle se trouve Malherbe en ce moment. Ils ont été compréhensifs. À présent, je suis convoqué le 4 octobre au tribunal pour un rappel à la loi.Si je n’ai pas d’interdiction de stade, oui ! En plus c’est un match important pour le maintien (). Ah, il faut pointer au commissariat les jours de matchs ? C’est un peu gênant, ça ! Je n’étais pas au courant, surtout que j’habite à 40 minutes de Caen, donc pour suivre les matchs ce n’est pas évident. Mais je ne pense pas me faire interdire de stade : sur la convocation, ce n’est qu’un rappel à la loi, je n’ai pas de casier judiciaire, c’est ma première grosse bêtise. Une interdiction, ça me ferait chier quand même, même si les matchs ne sont pas terribles.Depuis l’arrivée de la nouvelle direction, c’est une catastrophe. Ça a commencé avec le changement de président, en 2018. Depuis, on n’a aucun résultat, aucun fond de jeu. On a fait de bonnes recrues cette année, mais on a aussi perdu pas mal de joueurs. Gilles Sergent a voulu prendre la présidence comme un hobby, mais il ne connaît rien au football, ça ne se passe pas comme ça. Il s’en est rendu compte au bout d’un an. Trop tard... On vit une descente aux enfers depuis trois ans. On peut perdre, ça arrive, mais on n’a aucun aucun fond de jeu. Zéro tir cadré hier, c’est inacceptable. Il y a eu un tir cadré ? À quelle minute ? Ah, j’étais déjà parti.