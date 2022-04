Une incroyable action collective au Japon

Japanese side Kyoto Sanga with a brilliant press beating team goal pic.twitter.com/NOOyID2Q2d — ESPN FC (@ESPNFC) April 25, 2022

Une défense kamikaze pour un but d’anthologie.Peu de gens regardent la J-League A, la D1 japonaise et c’est bien dommage puisqu'on y trouve de bien beaux buts qui mettent malheureusement plusieurs jours à nous parvenir. Mais lord de l'avant-dernière journée, sur le terrain du Kashiwa Reysol, le Kyoto Sanga a marqué une réalisation qui mérite d'être sirotée encore et encore.Sous pression dans son camp, la défense visiteuse ne panique pas et continue d’essayer de repartir de derrière. Les défenseurs centraux et le gardien se sont fait des passes presque sur la ligne de but. Il ne faut pas être cardiaque pour supporter le Kyoto Sanga… Mais cela vaut le coup. Une fois la balle dans le camp adverse, tout s’accélère et Takuya Ogiwara conclut une magnifique action collective avec une conservation de balle de plus d’une quarantaine de secondes. On vous laisse admirer.Conservation, collectif, efficacité. Prend ça la Ligue 1.