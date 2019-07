Une folie nommée Indonésie

Jakarta Mania

Football indigène

« Il y a une forme de nationalisme urbain qui s'est construit autour de l'équipe de football »

« Ça en devient presque intimidant de voir à quel point les gens sont attachés à leur ville... Il y a une forme de nationalisme urbain, puissant et durable, qui s'est construit autour de l'équipe de football. »

A history of violence

« Tu vas voir jouer le Persija et tu oublies ta vie de merde, que tu as faim, que demain ce sera la galère »

« À Jakarta, il n'y a qu'un seul divertissement réellement accessible économiquement pour les pauvres, et c'est le football. Les billets pour le match sont vendus à des prix raisonnables. Quand tu n'as pas d'argent, tu vas voir jouer le Persija. Tu oublies ta vie de merde, que tu as faim, que demain ce sera la galère. »

Corruption, milices et bastons lycéennes

État d'urgence

Par Adrien Candau

Il n'y pas de statistiques officielles. Mais ceux qui prennent la peine de compter disent qu'ils seraient soixante-seize : soixante-seize supporters tués à l'occasion d'événements liés à des matchs de football en Indonésie, depuis 1995. Haringga Sirla est l'un d'eux. Ce fan de 23 ans du Persija Jakarta, l'un des plus grands clubs indonésiens, est décédé le 23 septembre 2018 lors du derby qui opposait son club au Persib Bandung, battu à mort par des supporters adverses. Un meurtre aussi dramatique que banal en Indonésie : depuis 2012, Sirla serait le septième fan issu de l'un des deux clubs qui perd la vie à l'occasion du Old Indonesia derby, selon l'ONG, qui répertorie les décès liés au football en Indonésie. Symptomatique d'un pays absolument fou de football, avec tous les excès qui vont parfois avec.Pour tenter de comprendre cette passion, le mieux est encore de revenir à sa source : les fans eux-mêmes. Dans le pays, les plus célèbres sont encore ceux du Persija Jakarta, le club le plus titré d'Indonésie. Leur noyau de supporters, qu'on pourrait assimiler à nos franges ultras, s'est donné un nom qui en jette : Jakmania, contraction de Jakarta Mania. Aller voir un match du Persija au Gelora Bung Karno Stadium de Jakarta, c'est plonger en immersion dans un déluge de corps humains, de tifos incroyablement inventifs, de chants gueulés à tue-tête et de rouleaux de PQ lancés en l'air et qui finissent souvent leur vol plané sur la piste d'athlétisme. Au Persija, le supportérisme est une affaire sérieuse. Une question de vie ou de mort même. C'est ce qu'explique le secrétaire général de la Jakmania, Diky Soemarno, qui chapeaute les 59 000 fans qui sont officiellement membres de l'organisation. «Ce tout, c'est une passion collective et communautaire, qui a pour partie pioché à la fin des années 1990 ses inspirations en Europe: «, confirme Soemarno.L'immense popularité du football en Indonésie remonte à beaucoup plus loin. Dès 1800, l'ensemble des îles de ce qui deviendra à partir de 1945 l'Indonésie indépendante passe sous domination néerlandaise. Au début du XXsiècle, le football s'exporte dans ce qu'on appelle alors les Indes orientales néerlandaises, et l'année 1905 voit la création de la WSVB (West Sumatra Voetbal Bond, soit Association de football de Sumatra occidental), qui dessine une première ébauche de championnat local. Rapidement, la popularité du ballon rond transcende une société éclatée géographiquement (l'archipel indonésien, le plus vaste du monde, compte autour de 17 000 îles) et ethniquement : aujourd'hui quatrième pays le plus peuplé au monde (260 millions d'habitants), l'Indonésie est unde populations javanaise, soudanaise, chinoise et d'une multitude d'autres minorités aux identités composites.Très vite, le colonisateur batave se demande s'il faut laisser jouer ces populations indigènes dans le même championnat que les joueurs néerlandais. Lors d’une assemblée générale de la WSVB, les décideurs hollandais décrètent que les équipes de joueurs autochtones devront former leur propre ligue. Les formations indigènes réagissent aussitôt, en quittant la WSVB, puis en fondant leur propre association, la SVM (Sportvereeniging Minangkabau, soit Association sportive de Minangkabau) en août 1922. «» , avance Freek Colombijn, anthropologue à l'université d'Amsterdam et spécialiste de l'histoire de l'Indonésie.Une popularité telle que le sport roi et l'équipe qu'on soutient font parfois figure de marqueur identitaire numéro 1 pour les fans indonésiens. «, abonde Diky Soemarno.» «, rebondit Colombijn., (la deuxième plus grande ville d'Indonésie après Jakarta, N.D.L.R.)» Pourquoi vouloir à ce point-là affirmer son appartenance locale ? Sans doute parce que l'Indonésie, plus grand archipel du monde, avec ses plus de 700 dialectes locaux recensés, reste un pays extrêmement fragmenté. «» , confirme Colombijn.Une division qui participe à exacerber les tensions entre les fans hardcore des clubs indonésiens, dont les bastons violentes, à l'intérieur comme en dehors des stades, rythment l'actualité du championnat. Une question d'identité locale donc, qui doit être défendue aux poings, quitte à trop souvent déboucher sur des morts dramatiques. «, explique Diky Soemarno.» La sous-culture ultra indonésienne a même produit ses propres vocabulaire, us et coutumes. «, reprend Colombijn.Un sentiment d'appartenance hyper prononcé, qui vient peut-être aussi combler d'autres carences, alors que le public des stades indonésiens reste très marqué sociologiquement. «, déroule Andy Fuller, chercheur à l'Asia Institute et spécialiste du sport indonésien.À la sixième place du classement des pays aux plus fortes inégalités dans le monde selon l’ONG britannique Oxfam,l'Indonésie est le reflet d'une société à plusieurs vitesses, où le supportérisme des clubs locaux est l'apanage des classes populaires, majoritairement jeunes et paupérisées. «, reprend Diky Soemarno.» Pour ceux qui n'ont ni les moyens, ni l'opportunité d'acquérir un billet, il reste toujours le fameux Jebolan. «, poursuit Soemarno.Une passion débordante qui laisse toujours une question en suspens : pourquoi le football indonésien empile-t-il donc les cadavres depuis le milieu des années 1990, sans que l'opinion publique, la Fédération ou le gouvernement n'agissent à grande échelle pour tenter de combattre la violence qui empoisonne le sport roi ? Pour Andy Fuller, la faiblesse structurelle de la Fédération indonésienne, ravagée par la corruption, est d'abord à blâmer : «» Dernier exemple en date, celui d’un certain Hidayat, un cadre de la Fédération indonésienne, forcé de démissionner après qu'un enregistrement diffusé à la TV l'a montré tentant de soudoyer l'entraîneur du Madura FC contre un pot-de-vin d'environ 14 000 dollars, pour truquer un match de deuxième division. Quant à canaliser les fans les plus bouillants des clubs indonésiens, c'est une mission qui ressemble à un exercice sécuritaire complexe. «, poursuit Fuller.Il serait cependant trop schématique de lier la violence des ultras indonésiens à leurs éventuelles connections avec les milieux criminels locaux. Diky Soemarno, par exemple, a la trentaine, est père de famille et a un job stable dans une entreprise sud-coréenne basée à Jakarta. Pour certains, l'ultra violence du football indonésien est ainsi avant tout liée à une composante culturelle. «, décrypte Soemarno.» Ces bastons entre étudiants, appelées Tawuran, provoquent plusieurs dizaines de décès par an dans le pays. En 2012, la Commission indonésienne pour la protection de l’enfance (KPAI) révélait par exemple qu’elle avait enregistré 339 cas de bagarres entre étudiants, qui avaient entraîné la mort de 82 d’entre eux.Façonnée par les trente-deux années de dictature du Nouvel Ordre imposé par Soeharto, un militaire qui s'était emparé du pouvoir en 1967 pour ne le céder qu'en 1998, l'Indonésie reste historiquement et culturellement marquée par plusieurs décennies de despotisme martial, où le pouvoir en place a coordonné l’assassinat de centaines de milliers d'opposants politiques. La plus célèbre de ces chasses aux sorcières étant l'annihilation complète des militants communistes de 1965 à 1967, un massacre organisé qui aurait fait au moins 400 000 morts. Pour le professeur de sciences politiques Jacques Bertrand, auteur de l'ouvrage, les institutions ultra autoritaires du Nouvel Ordre de Sohertao ont créé un sentiment d'exclusion sociale et politique chez de nombreux Indonésiens, accentué les tensions communautaires et religieuses entre les diverses ethnies du pays et produit une méfiance exacerbée à l'égard de l'État.Pour certains observateurs locaux du football indonésien, cette méfiance à l'égard du pouvoir central pourrait théoriquement perdurer aujourd'hui, y compris dans les milieux ultras indonésiens, qui pourraient bien préférer régler leurs problèmes par la force, plutôt que de s'en remettre à la police d'état. «, pointe Freek Colombijn.» Deux choses inconciliables avec un match de football. «De fait, la violence qui imprègne leur sport favori semble intégrée comme une fatalité structurelle par les fans de football indonésiens. Et par Diky Soemarno, qui n’a pas hésité à se rendre le mercredi 10 juillet dernier au Gelora Bung Karno Stadium, où le Persija Jakarta recevait le Persib Bandung pour le premier Old Indonesian derby de la saison 2019. Bilan ? Un partout. Plus de 70 000 spectateurs en fusion. Et zéro décès recensé. Le 25 septembre dernier, Edy Rahmayad, le président de la Fédération indonésienne de football, déclarait qu'Haringga Sirla, décédé lors du précédent derby de Jakarta deux jours plus tôt, serait la dernière victime. À peine quatre mois plus tard, le 20 janvier 2019, il démissionnait, ultime symbole de l’impuissance des cadres du football indonésien à combattre la corruption et la violence endémique qui plombent le football de leur pays.