Une finale de C1 à New-York ?

Le Big Appel.Après avoir annoncé le premier match de Liga joué aux États-Unis, une nouvelle affiche pourrait se jouer en terres américaines. Et celle-ci pourrait être un peu plus prestigieuse puisqu'il s'agit de la finale de Ligue des champions.À la base de ce projet, Jaume Roures, PDG de Médiapro, un des diffuseurs de la Ligue des champions. Celui-ci était interrogé par Catalunya Radio sur les différents projets que l’UEFA pourrait mettre en place vis-à-vis de cette compétition. Il a ainsi révélé que l’UEFA tentait d’exporter la C1 hors d’Europe : «L’envie est de placer cet évènement au cœur du monde et de lui offrir encore plus de visibilité. On imagine aussi que les droits TV seront extrêmement importants et rapporteront de gros bénéfices pour l’annonceur.Allez, on se mouille : en 2028, la finale de la Ligue des champions aura lieu à Pékin.