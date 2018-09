Une faim de Germain

Pas forcément parti du bon pied avec l'Olympique de Marseille cette saison et désavoué par une partie du public phocéen, Valère Germain revient encore sur le devant de la scène alors qu'il pouvait sembler un peu égaré. L'histoire de sa vie footballistique, en somme.

Zéro amertume, une récompense

Sacrifice et dévouement

Par Florian Cadu

La mine est déterminée, presque revancharde. Sur son visage, aucun sourire. Comme si Valère Germain, qui vient de décocher une superbe tête dans les filets de Diego Benaglio et d'offrir les trois points à l'Olympique de Marseille à la 91minute au détriment de Monaco, voulait cacher sa joie et illustrer un éventuel mal-être.En vérité, il n'en est rien. Si le Français n'a pas célébré sa réalisation de manière trop ostensible en courant dans tous les sens, c'est simplement par respect pour son ennemi du jour (avec qui il a remporté la Ligue 1 en 2017). Et non pas pour répondre à certains supporters phocéens, qui n'hésitent pas à le siffler (en mai dernier par exemple) ou à le critiquer. Encore moins pour riposter aux désirs de « grand attaquant » émanant un temps des dirigeants., a ainsi assuré le buteur face à la presse après la victoire face au Rocher (3-2).» De retour sur le banc après trois titularisations, Germain ne semblait pas super à l'aise dans ses pompes en ce début de saison. Auteur d'un but contre Toulouse (4-0) lors de la reprise, l'ancien Niçois n'avait pas particulièrement brillé devant Rennes (2-2) et Nîmes (1-3).Du coup, quelques voix connaissant mal le luron le voyaient déjà prendre un abonnement au siège de remplaçant, laissant à Konstantínos Mítroglou le soin de faire le boulot aux avant-postes. Mais la réalité est tout autre : à chaque fois qu'il paraît en méforme, l'ex-Aiglon remet ses ailes en marche et reprend son envol. Comment ? En gardant confiance en lui et en continuant de bosser sans avoir peur de quoi que ce soit. Et surtout pas de la concurrence d'un Grec, comme il l'a récemment souligné : «» , puisqu'il rebondit souvent sur ces termes, c'est aussi de savoir se sacrifier pour les siens sans jamais se plaindre. Autrement dit, faire ce qu'on lui demande même si cela ne le met pas en lumière. Et même si cela l'éloigne des cages adverses. «, raconte Bruno Irlès, son ancien coach chez les U17 de la Principauté, dansEn conférence de presse, Germain ne dit pas autre chose. Pour lui, le collectif prime, l'individuel n'est que servitude et tant pis si cette manière de fonctionner doit lui ôter la reconnaissance qu'il mérite : «(...)» Et avec dévouement. Ce qui lui permet d'être toujours dans le paysage, quoi qu'il arrive.