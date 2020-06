Une étude met en lumière les préjugés raciaux dans les commentaires de matchs

RL

Une enquête qui tombe à pic, en plein « Black Lives Matter » .Ce lundi, un rapport cité par The Guardian souligne la présence des préjugés raciaux dans les commentaires sur le football. L'étude de la société RunRepeat a révélé que les joueurs noirs sont souvent loués pour leurs qualités physiques plutôt que pour leurs qualités mentales. Plus de 600 joueurs ont été triés en fonction de leur carnation, et plus de 2000 commentaires, tous en anglais, tirés de 80 matchs du « Big 5 » ont été analysés. Résultat : un joueur à la peau claire est plus largement encensé pour son intelligence (62,60%), son travail (60,40%) et sa qualité (62,79%). À l'inverse, les commentateurs ont presque sept fois plus de chances d'évoquer la puissance d'un joueur s'il a la peau foncée, et près de trois fois plus de chances de faire référence à sa vitesse.Isolés, ces commentaires semblent pourtant inoffensifs. Billy Sharp, de Sheffield, est par exemple vanté pour son côté, tandis qu'Alexander Isak, de la Real Sociedad, est critiqué pour sa, a déclaré Jason Lee, responsable de l'égalité raciale au sein du PFA, syndicat professionnel des joueurs anglais.Sky Sports organise déjà des sessions avec ses présentateurs, reporters et commentateurs, au cours desquelles ils appuient sur l'importance des mots employés pour décrire les performances des athlètes.Willy Sagnol et Laurent Blanc acquiescent.