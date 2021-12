Une étude allemande démonte l’hypothèse de la malédiction des gardiens anglais

ABC

Longtemps, les gardiens anglais étaient synonymes de boulettes et de malédiction lors de grands événements. Désormais, c'est juste de boulettes.Une équipe de chercheurs allemands a étudié en profondeur les statistiques des gardiens d'outre-Manche lors des grandes compétitions internationales et européennes pour voir s'il y avait effectivement une sorte de malédiction qui pèse sur les gardiens anglais lors des séances de tirs au but et sur un pénalty. Comme le rapporte la BBC , les gardiens anglais se classent même dans la moyenne haute de l'étude., confirme le Professeur Daniel Memmert de l'Université Sportive de Cologne. Les chercheurs allemands ont donc privilégié les autres facteurs pour les raisons des déroutes anglaises lors de ces séances fatidiques. L'étude a pris en compte 2379 penaltys et tirs au but lors des derniers Euros, Coupe du monde, Ligue Europa et Ligue des Champions, à travers un échantillon de 629 gardiens différents, comparant leur réussite par rapport à leur nationalité. Précédemment, ils s'étaient intéressés aux tireurs anglais pour le même résultat . La malédiction, c'est certainement de rater la tentative qu'il ne faut pas. Après tout, il en suffit d'une seul.N'est-ce pas monsieur Southgate ?