Une équipe équatorienne dévoile son effectif à la façon de Fortnite

Fortnite rend le monde du foot complètement fou.Après Antoine Griezmann et sa célébration « Take the L-dance » en référence à Fortnite, après Thibaut Courtois et ses gants customisés , c'est l'Independiente del Valle qui y est allé de sa dédicace au jeu vidéo prisé par les ados.Le club équatorien a publié sur son site Internet une vidéo de 5 minutes pour présenter son effectif lors de la saison à venir. Dans un style loin d'être conventionnel. Sur l'interface et rythmés au son de la musique du jeu, les joueurs présentés miment à tour de rôle les mouvements caractéristiques des différents avatars. Et même les entraîneurs ont mis la main à la pâte.Le football, c'est pas du jeu ?