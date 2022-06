Une équipe de D3 norvégienne égalise à la 90+5e grâce à une retournée acrobatique de son gardien

INCROYABLE !Sotra était mené 2-1 à Ullern à la 90+5ème minute jusqu’à ce que leur gardien égalise d’une retournée acrobatique ! pic.twitter.com/ohSQ8dFaf5 — Nordisk Norvège (@EliteserienFr) June 26, 2022

On savait que vous étiez en manque de foot.Alors que la saison suit son cours en Norvège, l'image du jour nous vient tout droit de D3, où les terrains sont cerclés de mains courantes et de cages en rab'. Le scénario ? En déplacement à Ullern, Sotra est mené 2-0 pendant l'essentiel de la partie et ne resserre l'écart qu'à la 79minute. C'était sans compter l'ultime ballon mis dans la boîte et la retournée acrobatique du gardien, qui avait délaissé sa cage. Le portier semble lui-même surpris de marquer et attend de voir rentrer le ballon bien au fond des filets avant de célébrer cette égalisation 2-2, à la 90+5minute.Un nouveau challenge pour Ter Stegen, avant-dernier passeur du but de Sergi Roberto lors de la remontada