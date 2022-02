Une drôle d'innovation sur coup franc venue du Brésil

Jogada ensaiada do Concórdia.À revolução do futebol brasileiro começa nos estaduais!!!! pic.twitter.com/k5s8wazv4V — Pedro Rocha (@novaesrocha1) February 17, 2022

Encore plus rigolo que Messi allongé derrière un mur.En championnat de l'État de Santa Catarina au Brésil, Concórdia Atlético est passé à presque rien de réinventer les techniques de diversion sur coup franc face à Chapecoense ce mercredi. Après en avoir obtenu un bon à l'entrée de la surface, Marcelinho, Felipe Manoel et Bruninho discutent et se positionnent : l'un derrière le ballon et deux juste devant, formant ainsi une sorte de second mur devant le mur des défenseurs adverses. Lorsque l’arbitre siffle, le tireur attend puis court vers le ballon sans le toucher, dans une sorte de feinte ratée, puisque tous les joueurs, surpris, regardent le ballon qui n’a pas bougé d'un pouce.Après cette mésentente, Felipe Manoel revient à la charge et prend de la distance pour tenter sa chance... puis envoie une frappe totalement dévissée en direction des supporters agglutinés derrière le grillage. On imagine que la technique du « faux mur, mais vrai parpaing » aura du mal à s’exporter. Niveau match, c’est finalement Chapecoense qui s'est imposé (1-0), avec un but marqué par l'arrière gauche Fernando à la 90+5 minute.Sans doute un coup du karma pour punir cette idée saugrenue.