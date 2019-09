Une délégation de la FIFA doit se rendre en Iran

AMO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après le drame.La semaine dernière, Sahar Khodayari, une Iranienne de 30 ans, s'est immolée par le feu avant son procès lors duquel elle encourait six mois de prison pour avoir assisté à un match de football, selon le site d'information iranien. Dans ce contexte, la FIFA aurait donné à une délégation la mission d' «» visant à permettre aux femmes d'assister à un match de qualification pour la Coupe du monde 2022 entre l'Iran et le Cambodge en octobre. Une décision faisant écho à une pétition en ligne lancée fin août par l'association Let Iranian Women In qui a déjà récolté plus de 20 000 signatures. Une pétition dans laquelle il était demandé la prise de sanctions financières ou sportives contre la Fédération iranienne.Fin août, le ministère du Sport iranien avait annoncé que les supportrices seraient autorisées à se rendre au stade pour la rencontre Iran-Cambodge. De son côté, le président de la FIFA Gianni Infantino a déjà exhorté les autorités iraniennes à prendre des mesures concrètes pour permettre aux femmes iraniennes comme étrangères d'acheter des billets et de pouvoir assister aux rencontres.InspIran.