Des amateurs anglais aux couleurs LGBT

6

DDG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Mouiller un si beau maillot, c'en est presque dommage.Sauf que les joueurs d'Altrincham FC le font pour la bonne cause. Ce samedi, à l'occasion d'un match de championnat de sixième division anglais contre Bradford, lesont décidé de porter un maillot aux couleurs arc-en-ciel en référence au drapeau symbole de la cause LGBT. Objectif : lutter contre l'homophobie.Les fonds récoltés pendant la rencontre et lors de la future vente aux enchères de sept de ces maillots seront reversés à une association qui soutient les jeunes personnes LGBT du Nord-Ouest de l' Angleterre . C'est la première fois qu'un club pro porte un maillot aux couleurs du drapeau LGBT.Score final : 1-1, après une égalisation des visiteurs à la 83minute. Rabat-joie.