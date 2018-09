Une consultation populaire pour les futurs maillots de Lens

Vote pour LE maillot du Racing !RDV ici ? https://t.co/zF8lh5CO32 pour participer et tenter de gagner de nombreux lots dont un abonnement à vie !Plus d’infos ? https://t.co/K0HK9Xmkqg #CestTonMaillot #FierDEtreLensois #rclens? Appli créée en collaboration avec @Team_Waigeo pic.twitter.com/K4bzVFkYaQ — Racing club de Lens (@RCLens) 22 septembre 2018

CG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les supporters lensois ont leur mot à dire.Du 22 septembre au 1octobre, les fans des Sang et Or vont avoir leur rôle à jouer dans la réflexion des futures liquettes du RCL. À une époque où la mode est aux maillots fantaisistes, le club nordiste et son équipementier Macron souhaitent «» , comme précisé sur le site officiel de Lens . Il s'agit de définir «» des Artésiens.Ainsi, un panel de supporters s'est d'abord prononcé sur les éléments indispensables pour le maillot, et ceux à bannir. Trois critères ont alors été retenus pour lancer plusieurs modèles pour la consultation : les couleurs sang et or, la touche de noir faisant référence au passé minier et la verticalité. Des éléments qui ont permis de dessiner trois prototypes à proposer au public et qui devraient donc se retrouver sur les prochaines tuniques lensoises. En attendant, les fans peuvent voter sur les réseaux sociaux du club pour choisir leur modèle préféré.Pour ne rien gâcher, il y a des cadeaux à la clé. Dont un abonnement à vie, pour revoir Lens jouer dans l'élite.