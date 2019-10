Une Chapelle peut en cacher une autre

Les villages bretons, qui vont s’affronter ce dimanche dans le derby des Chapelles, sont souvent confondus l’un et l’autre. Ce qui donne des anecdotes savoureuses, racontées par les maires des deux communes, Anne Sorel (Morbihan) et Jean-Paul Prigent (Côtes d’Armor).

Par Florian Lefèvre

Jean-Paul Prigent gère une exploitation de 120 vaches et un village de 437 habitants. Puisque, depuis 2006, l’agriculteur est devenu maire de sa commune dans les Côtes-d’Armor. Jean-Paul préside aussi la région Bretagne d’une coopérative laitière. Tous les quinze jours, il participe au conseil d’administration. Ce mercredi matin, il avait rendez-vous à Paris, boulevard Losserand, pour débattre des choix proposés par le directeur général de Sodiaal. À vrai dire, il ne s’attendait pas à se faire interpeller par le directeur des relations publiques et internationales : «» - «Non seulement Jean-Paul Prigent est maire du village La Chapelle-Neuve, entre Morlaix et Saint-Brieuc, mais il est aussi, à 56 ans, milieu de terrain dans l’équipe de district de son village qui rend visite à son homonyme bretonne du Morbihan, pour disputer ce dimanche le derby des Chapelles : le projet élu par la rédaction de Grand Prix 2019 du Vrai Foot Day . Chez les locaux, près de Vannes, Madame le maire ne va pas chausser les crampons, mais elle assistera évidemment à la partie. «, tempère Anne Sorel.Car, si les élus des villages bretons homonymes vont se rencontrer pour la première fois ce dimanche, nombreux sont ceux qui ont déjà parcouru la centaine de kilomètres entre La Chapelle-Neuve du Morbihan et celle des Côtes d’Armor. «big bags.ça, c’est dans le 22 encore...» , se marre Jean-Paul Prigent.» , énumère Anne Sorel. Des exemples sympathiques, sauf qu’il y a aussi des situations plus délicates. «, poursuit l’ancienne aide soignante, qui s’occupe de la mairie à temps plein.Et pour cause, quand on tape « La Chapelle-Neuve » dans la barre de recherche, c’est le village du Morbihan qui apparaît en premier dans Google Maps. Pour autant, les Morbihanais n’ont pas le monopole de la localisation GPS. Certains font fausse route aussi vers les Côtes d’Armor. «, reprend Jean-Paul Prigent.Tu peux retourner d’où tu viens, t’as dû passer à côté.Justement, ce dimanche, le maire costarmoricain espère qu’une bonne centaine d’habitants de son village vont rouler vers La Chapelle-Neuve du Morbihan. Le FCCN a affrété un car pour un trajet d’une heure et demie. Attention, les visiteurs pourraient recevoir un accueil féroce à l’arrivée... «» , témoigne Anne Sorel, qui espère que le stade de foot sera épargné «» . Que faire en cas de face-à-face avec un sanglier ? Madame le maire a sa méthode dans un éclat de rires : «"Rentre chez ta mère !" »Ce dimanche, l’arrivée de son homologue Jean-Paul Prigent est attendue vers 12h. Comme tous les jours, l’agriculteur va se lever à l’aube - «» , traire ses vaches, apporter les soins aux veaux, nettoyer les litières et nourrir ses bêtes. Ensuite, il prendra le volant de sa Volkswagen grise. Et la voiture devrait être visible : «» La Chapelle-Neuve, bienvenue à La Chapelle-Neuve.