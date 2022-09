Une caméra sur l’arbitre testée lors d'un All-Star Game américano-mexicain

ALB

Si Pascal Garibian passe par là...Entre le bal des cartons rouges , des contestations arbitrales intempestives et le coup de gueule du président de Reims Jean-Pierre Caillot , c’est peu dire qu’il y a de la friture sur la ligne entre les arbitres et les joueurs, entraîneurs, dirigeants et supporters du football français. De l’autre côté de l’Atlantique, on a testé ce qui pourrait être une solution au problème : une caméra et un micro portés par l’arbitre central lors du match entre les meilleurs joueurs du championnat américain et ceux du championnat mexicain le 10 août dernier. La vidéo complète vient d'être publiée et on peut en tirer quelques enseignements.Même si ce test a eu lieu dans le contexte d'un match sans enjeu, on voit tout de même l’arbitre commencer le match dans la bonne humeur. Petits conseils aux joueurs pour éviter les fautes, communication limpide avec la VAR sur les situations litigieuses et explication des décisions lors de chaque faute, la caméra et le micro permettent de mieux appréhender la réflexion de l’arbitre au lieu de faire des suppositions, allongé sur son canapé. Cela permet également de se rendre compte que de voir arriver cinq joueurs – mexicains en l’occurrence – vous hurlant dessus à moins de deux mètres et contester chacune des décisions, ça peut logiquement tendre un arbitre. Les images peuvent aussi faire ouvrir les yeux aux joueurs sur la manière dont ils parlent aux arbitres et cela pourrait sûrement apaiser les relations entre les deux parties.Et puis nous aussi on veut voir, à la première personne, Verratti venir nous voir en sprintant et gesticulant.