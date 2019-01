Une bonne petite détox pour Tottenham

1

Cardiff (4-1-4-1) : Etheridge - Ecuele-Manga, Morrison, Bamba, Cunningham - Gunnarson - Paterson, Arter, Camarasa (Ralls, 59e), Murphy (Hoilett, 46e) - Reid (Mendez-Laing, 72e). Entraîneur : Neil Warnock.



Tottenham (4-3-2-1) : Lloris - Trippier, Sánchez, Alderweireld, Rose - Sissoko, Winks, Eriksen - Son (Skipp, 76e), Alli (Llorente, 86e) - Kane. Entraîneur : Mauricio Pochettino.

SB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il y a ceux qui prennent de bonnes résolutions. Et ceux, comme Harry Kane , qui ne changent rien d'une année à l'autre.Auteur de quatre buts et deux passes dé' lors de ses deux derniers matchs disputés un 1janvier, l'attaquant anglais n'a pas dérogé à ses habitudes. Buteur en contrant un dégagement de Morrison dans la surface (0-1, 3), Kane a idéalement lancé Tottenham Cardiff . Renversés par Bournemouth (1-3) samedi, lesse sont bien remis de cette désillusion et du réveillon, en avalant les Gallois (0-3).Trouvé dans la surface par Son, Eriksen a fait danser son vis-à-vis avant d'inscrire en finesse le but du break (0-2, 12). Son a ensuite endossé le costume du finisseur, croisant parfaitement du droit sur une déviation de Kane (0-3, 26). Tottenham est alors passé en mode gestion, jouant à la passe à dix jusqu'au repos. Les hommes de Mauricio Pochettino auraient pu aggraver la marque après la pause, mais Kane a été contré dans la surface (63) avant de buter sur Etheridge (83), comme Son avant lui (67). Omniprésent, Sissoko a ensuite manqué le cadre dans la surface (89).Qu'importe : avec ce succès, Tottenham prend provisoirement la deuxième place à Manchester City , et met la pression aux Citizens et à Liverpool , qui s'affrontent jeudi.