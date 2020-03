Une bonne explication sans vainqueur entre le PSV et Feyenoord

PSV (4-2-3-1) : Unnerstall - Dumfries, Schwaab, Viergever, Rodríguez - Rosario, Hendrix - Ihattaren (90e, Doan), Thomas, Gakpo (81e, Bruma) - Lammers (86e, Mítroglou). Entraîneur : Ernest Faber.



Feyenoord (4-3-3) : Bijlow - Karsdorp, Botteghin, Senesi, Malacia - Toornstra, Fer, Kökçü - Berghuis, Boženík (73e, Narsingh), Haps. Entraîneur : Dick Advocaat.

DDG

Et s'il était là, avant le clash Ajax-AZ, le vraidu jour ?En forme, le PSV et Feyenoord n'ont pas réussi à se départager ce dimanche (1-1) au terme d'une partie agréable et disputée. Un maillot bleu clair, associé à un short et des chaussettes jaunes fluo ? Le bon goût n'est pas de sortie du côté de Feyenoord, mais les Rotterdamois s'en moquent bien : portés par une irrésistible dynamique depuis le retour de l'increvable Dick Advocaat, les partenaires du capitaine Steven Berghuis imposent tout de suite leur patte sur la rencontre. Et ils le font plutôt bien ! Róbert Boženík et Berghuis manquent ainsi d'ouvrir le score dans les dix premières minutes, alors que lesrépliquent par une tête immanquable de Denzel Dumfries sur un centre délicieux de Ricardo Rodríguez. Grâce à un jeu fluide, animé et collectif,( « le club du peuple » ) continue de pousser et de séduire. La récompense viendra des cheveux d'Eric Botteghin, le défenseur central italien de Feyenoord, qui inscrit son troisième but contre un PSV qu'il adore, décidément.En infériorité numérique au milieu et en manque de tranchant, le PSV est dominé. À l'image de son joyau Mohamed Ihattaren, muselé par l'excellent Tyrell Malacia. Mais la gueulante à la pause d'Ernest Faber (66 matchs en tant que joueur sous les ordres de... Dick Advocaat, au PSV) porte ses fruits : les protégés du Philips Stadion égalisent dès le début de la seconde période, grâce à une frappe croisée lumineuse de Cody Gakpo. Boosté, le club d'Eindhoven prend l'ascendant mais peine à se montrer réellement menaçant. Au contraire des visiteurs, dangereux sur chaque action. Comme sur cette double parade de Lars Unnerstall ou cette reprise de Boženík à bout portant, repoussée par le gardien du PSV sur son poteau. Les deux équipes balancent leurs dernières forces dans la bataille (même Kóstas Mítroglou, oui) pour essayer de forcer la décision, mais rien n'y fera.Grâce à ce résultat satisfaisant, Feyenoord reste troisième, talonné de près par son adversaire du jour à la quatrième place.