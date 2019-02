La biographie sur Gravesen est sortie

1

Ce titre, c'est celui de la biographie de Thomas Gravesen disponible ce vendredi en ligne. Au fil des pages écrites par Christopher Sweeney (journaliste et auteur britannique), l'histoire racontée est celle de la vie de l'ancien milieu de terrain danois. Un petit chien chauve, qui a trouvé refuge un peu au hasard dans la plus belle des niches : le Real Madrid . Après s'être amusé à Hambourg et Everton , il arrive dans ce repère à stars abritant les plus belles bêtes du moment appelées Galactiques. Thomas Gravesen, lui, est un animal féroce et ne se laisse pas faire.Et si sa carrière est brève, il bâtit sa légende non pas avec des trophées canins mais avec des anecdotes alléchantes à retrouver dans le récit. Dans ce dernier, on apprend par exemple qu'avant de casser la dent de son camarade Ronaldo à l'entraînement, il avait un petit jeu avec Waynne Rooney à Everton : se balancer l'un sur l'autre des feux d'artifice.Bref, la vie d'un footballeur un peu particulier.