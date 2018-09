Une belle Pépé

Auteur d’un triplé face à Amiens qui a permis à Lille de s’imposer, Nicolas Pépé est actuellement co-meilleur buteur et co-meilleur passeur de la Ligue 1. Signe que son début de saison frôle la perfection.

Meilleur buteur... sur une seule jambe

Si proche d'un départ, vraiment ?

Par Florian Cadu

Les plus sceptiques, doués pour réduire l’ampleur d'une telle performance, diront que Nicolas Pépé a inscrit deux de ses trois pions de la soirée sur penalty. C’est exact. Mais puisqu’il est question de détails, il faut alors préciser que ces deux pénos ont été provoqués par le frappeur lui-même. Et que le triplé de ce dernier reste donc à applaudir des deux mains. Amiens , le Lillois a d’abord pris 45 minutes pour se mettre en jambes, testant les gants de Régis Gurtner sur une frappe enroulée. Puis, il a créé la première différence décisive en obligeant Prince-Désir Gouano à l'accrocher dans la surface suite à un corner. L'attaquant est ensuite passé à la vitesse supérieure en début de seconde période, Bakaye Dibassy concédant lui aussi une faute dans la zone de vérité. Après ses deux coups de pied de réparation réussis, le héros du soir a terminé son chef d'oeuvre à un quart d'heure du terme en ajustant le malheureux portier adverse du bout de la chaussure. Résultat : une victoire (3-2) et une place de dauphin pour les Dogues.Cette jolie position au classement, le Losc la doit en grande partie à Pépé. Un mec doué avec ses cannes qui a eu des contacts avec l' Olympique Lyonnais dans les dernières heures du mercato estival et qui pointe actuellement tout en haut de la catégorie des meilleur scoreurs du championnat (quatre buts en cinq matchs, autant que Kylian Mbappé et Neymar )... mais aussi de celle des meilleurs passeurs de Ligue 1 (trois, comme Ángel Di María). Et partager la tête d'affiche avec des Parisiens qui roulent déjà sur l'Hexagone, c'est tout sauf anodin.Pour Christophe Galtier , son coach à Lille , le meilleur serait même encore à venir. Car à en croire ses propos, son poulain ne courrait que sur une seule jambe sur la pelouse du Stade de la Licorne. «, a dévoilé le technicien français en conférence de presse.Les dirigeants nordistes peuvent donc se féliciter. Car si Pépé s'éclate aujourd'hui avec Lille , c'est parce qu'ils ont eu la bonne idée de réfléchir un peu avant d'accepter toutes les offres reçues dans leur boite à courrier alors que les finances du club n'étaient pas franchement au mieux. Pendant que la Direction Nationale du Contrôle de Gestion miroitait pour valider les contrats des nouvelles recrues et menaçait le club avec une loupe braquée sur les comptes, le Losc s'est assis sur une trentaine de millions d'euros (proposée notamment par le Borussia Dortmund ).Le champion de France 2011 n'aurait pas refusé la proposition de Lyon ? Le non-transfert du petit Nicolas chez les Gones ne serait dû qu'à une volonté farouche du joueur de rester ? Peut-être. Mais les décideurs n'ont pas non plus insisté lourdement auprès du bonhomme de 23 ans pour le faire partir, ce qui s'est déjà vu par le passé. Et ils n'auront sûrement pas à le regretter.