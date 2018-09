Une baston lors de Cruzeiro-Palmeiras en Coupe du Brésil

Vejo algumas coisas nesse lance1- Léo dando uma no Felipe Melo depois que o jogo acaba.2- Mayke indo pra cima do Lucas Romero.3- E pai do Sassá dentro de campo de Blazer preto querendo dar um soco no Juiz encarando ele, vendo expulsão de Sassá.??? pic.twitter.com/7uh5xaqdi1 — Erick Costa ? ???1⃣7⃣?? (@erickcosta6x1) 27 septembre 2018

Sassá e Mayke quase continuam a briga na saída do campo #gecruzeiro

CG

La routine au Brésil.Après s'être imposé au match aller (1-0), Cruzeiro recevait Palmeiras pour la demi-finale retour de Coupe du Brésil dans la nuit de mercredi à jeudi. Et le club de Belo Horizonte a validé sa qualification pour la finale en se contentant d'un score de parité (1-1). Mais la partie a surtout été marquée par une baston des familles au coup de sifflet final.Alors que l'arbitre siffle la fin de la rencontre, le défenseur de Cruzeiro Léo s'appuie sur les épaules de Felipe Melo. Dans la foulée, une dispute éclate entre les deux camps et notamment entre le latéral droit de Palmeiras Mayke et l'attaquant de Cruzeiro Sassá (rentré en jeu à la 63minute à la place de Barcos). Le second envoie une patate dans la tronche du premier et les esprits continuent un peu plus de s'échauffer. L'arbitre dégaine finalement le carton rouge pour les deux joueurs - ainsi qu'à Diogo Barbosa -, qui poursuivent l'altercation dans le couloir menant aux vestiaires, au point d'obliger la sécurité à les retenir.Hasard du calendrier : les deux équipes se retrouveront dès dimanche à São Paulo pour un match de Championnat.Bonne ambiance.