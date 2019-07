Une banderole dans Marseille pour protester contre la couleur du sponsor

1

Uber Eats et les supporters de l’OM, un plat qui se mange déjà froid.Lors de la révélation par Jacques-Henri Eyraud des nouveaux maillots marseillais pour la saison à venir, les amoureux de l’OM n’ont que très peu goûté la couleur du nouveau sponsor. En effet, Uber Eats s'affiche sur la tunique domicile en noir... et vert. Et voir la couleur du rival stéphanois sur le maillot n'a pas du tout plu à la majorité des fans. Le groupe de supporters des MTP a notamment déroulé une banderole sur un pont dans la cité phocéenne avec un message clair et net : «Uber Eats sera présent sur les maillots de l’OM pour les trois prochaines saisons, en plus de devenir le partenaire-titre de la Ligue 1 à partir de 2020 . Sur les équipements extérieur et, en revanche, le vert n’apparait pas.