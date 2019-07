Une bagarre entre les ultras chinois de l'Inter et de la Juventus

1

C'était chaud hors du stade à Nankin entre les supporters chinois de l'Inter et de la Juventus.Une banderole provocante des nerazzurri à laquelle les bianconeri ont répondus en lancant des bouteilles #JuveInter pic.twitter.com/ehWBj8h91I — FrSerieA (@FrSerieA) July 24, 2019

Les ultras chinois seront bientôt les plus craints dans le monde.A l'occasion de leur tournée en Chine, la Juventus Turin et l'Inter Milan se sont affrontés ce mercredi sur la pelouse du Stade olympique de Nankin. Si la rencontre s'est avérée bien calme sur le terrain (1-1, buts de Cristiano Ronaldo et Matthijs De Liga, csc), une bagarre a éclaté entre les ultras chinois de l'Inter et de la Juventus.Les supporters de Milan ont déployé une banderole insultante et provocante, attisant la tension. Les partisans de la Juventus Turin ont répliqué en lançant des projectiles et des bouteilles sur leurs homologues.