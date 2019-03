Une américaine effectue la pré-saison après 5 mois de grossesse

1

I didn’t think I’d be starting off preseason 5.5 months pregnant but here we are. ? pic.twitter.com/smuA4nFx9n — Sydney Leroux Dwyer (@sydneyleroux) 4 mars 2019

La relève est assurée.À l'occasion du début de la pré-saison au Pride d'Orlando, club de National Women's Soccer League, Sydney Leroux est arrivée avec un ventre bien plus gonflé qu'à l'accoutumée. Pour cause, celle qui est mariée à Dom Dwyer (joueur d'Orlando City) est à quelques semaines du terme de sa grossesse.Leroux est enceinte de son second enfant depuis maintenant cinq mois et demi, ce qui ne l'a pas empêché de vouloir préparer cette nouvelle saison aux côtés de ses coéquipières. Comme elle l'a confié à, l'internationale américaine de 28 ans ne prend aucun risque :Quid du congé maternité pendant la Coupe du monde cet été ?