Une Allemagne sans pitié balaie l'Arménie

Allemagne (4-2-3-1) : Neuer - Hofmann, Süle, Rüdiger, Kehrer (Raum, 84e) - Kimmich (Gündoğan, 60e), Goretzka - Gnabry (Adeyemi, 72e), Reus (Wirtz, 60e), Sané (Musiala, 60e) - Werner. Entraîneur : Hans-Dieter Flick.



Arménie (4-5-1) : Yurchenko - Hovhannisyan, Haroyan, Voskanayan, Hambardzumyan (Terteryan, 57e) - Grigoryan, Angulo (Udo, 46e), Bayramyan (Avanesyan, 84e), Mkhitaryan, Barseghyan (Bichakhchyan, 70e) - Adamyan (Geloyan, 46e). Entraîneur : Joaquín Caparros.

MDR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'Allemagne n'a pas fait de détail, ce dimanche soir à Stuttgart, en étrillant 6-0 une faible Arménie.Comme elle en a l'habitude, la sélection d'Hansi Flick n'a pas perdu de temps, réglant les débats dès le premier acte. Très vite, on a compris que la défense arménienne allait servir de défouloir à Gnabry et compagnie. Serge Gnabry, justement, frappe le premier. D'une praline dans la lucarne à la réception d'un service de Goretzka, d'abord. Puis à la réception d'un joli mouvement collectif, au quart d'heure de jeu. Un but du revenant Marco Reuset un autre du pas si maladroit Timo Werner plus tard, larentre au vestiaire sans avoir laissé la moindre once de chance à la bande à Henrik Mkhitaryan.Après la pause, le rouleau compresseur allemand ne lève que très légèrement le pied. Jonas Hofmann profite ainsi de l'apathie de la défense arménienne pour s'offrir sa première réalisation internationale à la suite d'une mauvaise relance sur corner, salant encore un peu plus l'addition. Et alors qu'on pense la merveilleuse symphonie allemande parvenue à son terme, les artistes en maillot blanc offrent un dernier mouvement collectif de grande classe au public de Stuttgart, conclu par le jeune Karim Adeyemi pour son premier but avec l'Allemagne... lors de sa première sélectionLa leçon peut enfin prendre fin pour les joueurs arméniens, et les hommes de Flick reprennent eux la première place de leur groupe à leur adversaire du soir. La défaite allemande face à la Macédoine du Nord en mars dernier (1-2) paraît, elle, de plus en plus lointaine.