Une affaire d’abus sexuels sur mineures à l’OL

Une sale histoire.révèle qu’une jeune joueuse (15 ans) de l’Olympique lyonnais aurait été victime de harcèlement et d’abus sexuels par son entraîneur, sur une période allant de septembre 2017 à mai 2018. Le coach en question, nommé Yohan D. selon le site d’investigation, aurait envoyé des messages sans rapport avec le football à la joueuse, et serait allé plus loin «» pour «» . La jeune joueuse de l’Academy OL a rapporté les faits à la direction, entraînant le départ de l’entraîneur visé. D'autres jeunes filles auraient également été inquiétées par cet éducateur.Mais l’histoire semble plus complexe puisqueaffirme que, quelques jours plus tard, Sonia Bompastor (directrice de la section féminine au sein du centre de formation de l’OL) annonce aux parents la fin de la prise en charge financière des transports, des repas et des hébergements pour la joueuse de 15 ans. Étant issue d’une famille modeste, et sans être sous contrat ni convention avec le club, cela induit alors son départ de l’Academy. Le club, de son côté, nie un lien entre ces deux affaires et affirme que le choix est purement sportif. La famille, via son avocat, a assigné l’Olympique lyonnais devant le tribunal de grande instance de Lyon, pour cette absence de contrat ou de convention, ce qui n’est pas le cas chez les garçons.Affaire à suivre.