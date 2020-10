Une 10distribution de buts

Depuis le début de la saison, les weekends se suivent et se ressemblent du côté de l’AS Voltaire avec aucune victoire à se mettre sous la dent en championnat UFOLEP. Si les dernières équipes affrontées étaient d’un niveau supérieur au sien, le club de Saint André se doit maintenant de relever la tête face aux Municipaux de Villeneuve d'Ascq, derniers du classement.

Fabien Defer

C’est avec beaucoup d’ambition que les deux équipes donnent le coup d’envoi de ce match. Et quoi de mieux que de jouer sur un billard légèrement humide pour proposer du spectacle ? La question est vite répondue lorsqu’à la 5ème minute, Nico suit une frappe de William mal repoussée par le gardien et contre le dégagement du défenseur. 0-1.30 minutes plus tard, la manita est déjà dans la poche mais un 6ème but va rapidement s’ajouter au tableau d’affichage suite à un corner obtenu par Pierre. William le tire mais il est renvoyé par la défense à l’entrée de la surface. Steven, pour l’instant bien discret, s’empare du ballon, drible trois joueurs et envoie une frappe croisée dans le petit filet. 0-6 et mi-temps.L’arbitre siffle le début de la deuxième période et on retrouve les Orange et Noir à l’attaque. Antoine déborde sur son côté après avoir combiné avec Steven et transmet à Nico, démarqué dans la surface. Il élimine le défenseur central d’un râteau et place un plat du pied « sécurité » hors de portée du gardien. 0-7!Le chrono continue à tourner mais à l’image d'un morceau d'emmental, l’adversaire du jour se fait transpercer de tous les côtés et il ne sait dorénavant plus comment colmater les brèches. Malheureusement, William( «» ) et il inscrira trois nouveaux buts dans les dernières minutes du match. 0-8, 0-9 et 0-10 ! Merci pour l'addition !