Unai Simón, le contrôle désorienté

Passé par tous les états contre la Croatie, ce lundi en 8e de finale à Copenhague (victoire 5-3 après prolongation), le gardien espagnol Unai Simón est devenu le grand bonhomme de la qualification des siens en quarts de finale. Pourtant, le portier de Bilbao avait rendu la tâche bien plus complexe à son équipe en concédant un incroyable but contre son camp en début de match. Mais est-ce bien si surprenant que cela ? Pas vraiment, non.

Oyarzabal : « C’est une personne avec une mentalité très tranquille »

Luis Enrique avait prévenu : lorsque ses attaquants allaient se mettre à retrouver la confiance pour conclure leurs occasions, les buts allaient s’enfiler comme des perles. Résultat ? Depuis le match nul contre la Pologne, l’Espagne a inscrit dix buts en l’espace de 210 minutes et s’affiche comme l’attaque la plus prolifique de la compétition avec onze réalisations en quatre rencontres. Mais au-delà de ce chiffre, lapouvait également compter sur une défense quasi-imperméable depuis le début de la compétition avec seulement un but encaissé. Ce lundi à Copenhague, l’assurance défensive espagnole s’est enrayée à la vingtième minute de la rencontre. D’une passe appuyée vers son gardien de but, Pedri ne pensait pas qu’Unai Simón allait complètement manquer son contrôle pour laisser la Croatie ouvrir le score sans avoir frappé une seule fois au but depuis le début de la partie. Simón est l’auteur d’une bourde monumentale, mais à vrai dire, l’homme est plutôt coutumier du fait.En Liga, les défaillances au pied du portier de l’Athletic Club sont connues comme le loup blanc. Pire encore : lors de la saison 2020-2021 de Liga, Simón a commis six boulettes qui ont entraîné un but pour les adversaires des, sans oublier également sa sortie ubuesque contre le Kosovo . Pour un gardien potentiellement titulaire à l’Euro, cela faisait beaucoup. Mais Luis Enrique n’a pas souhaité déloger le Basque de son poste de numéro un malgré un David de Gea plus starifié à Manchester United. Bien lui en a pris puisque au-delà d’avoir des déficiences au moment de contrôler le ballon avec ses pieds, Simón est un véritable mur au moment de repousser les tentatives adverses sur sa ligne de but. Une qualité fortement travaillée à Lezama, le centre de formation de l’Athletic où sont sortis les légendes comme Ricardo Zamora ou José Angel Iribar, titulaire lors du championnat d’Europe remporté par l’Espagne en 1964. Vainqueur de l’Euro, c’est également une distinction que Simón, 24 ans, souhaite accrocher à son palmarès dès 2021.Et c’est pour cela que malgré son incroyable manqué en première période, le dernier rempart de l’Espagne a gardé la tête sur les épaules et les muscles bien collés à ses bras et pieds pour stopper les tentatives croates dans des moments clés. Ne nous méprenons pas : c’est notamment grâce aux arrêts face à Gvardiol à 2-1 pour les siens (68) ou celui devant Kramarić dans la prolongation à 3-3 (96e) que les Espagnols sont parvenus à se qualifier pour les quarts de finale de la compétition., confie Mikel Oyarzabal, auteur du cinquième but espagnol dans le Parken Stadium.Alors oui, la vidéo de l’erreur de Simón va forcément figurer dans les moments les plus marquants de cet Euro. Mais d’un côté, Lloris n’avait-il pas lui aussi commis une grossière erreur en finale de Coupe du monde 2018 contre cette même Croatie ? Tout le monde connaît la suite.