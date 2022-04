Emery, plus qu'un coach de coupe ?

Septième de Liga après 31 journées, Villarreal a rendez-vous mardi soir à Munich pour basculer vers la deuxième demi-finale de Ligue des champions de son histoire, mais surtout pour faire fructifier le plan presque parfait dessiné par Unai Emery lors de la manche aller.

« Avec Villarreal, on savait à quoi s’attendre : un bloc très compact, qui sait jouer au football, avec un très bon entraîneur qui, partout où il passe, a des résultats. Villarreal a fait le match parfait, on était prévenus, félicitations à eux. »

« Parfois, on a l'impression que l'équipe se transforme »

Au printemps 2018, plongé sans brassard au milieu de ses dernières heures parisiennes, Unai Emery accepte un temps d’introspection en compagnie du journaliste Marti Perarnau. Au cours d’un long entretien réalisé pour la revue, il faut alors voir le technicien basque retourner dans tous les sens ses 114 matchs dirigés avec le PSG, son passé et son avenir, mais aussi louer les qualités d’un système : le 4-4-2. Extrait :(...)Roi de la confection de plans sur mesure pour que son groupe plonge au mieux ses griffes dans les plaies d’un adversaire, Unai Emery a, un peu moins de quatre ans après sa longue discussion avec Perarnau, de nouveau réussi un coup mercredi dernier, cette fois avec Villarreal face à l’un des favoris de la Ligue des champions en cours : le Bayern Munich. Avec quoi ? Un 4-4-2, évidemment, qui a déjà emmené le Sous-Marin jaune sur les hauteurs de la Ligue Europa au printemps dernier., a concédé Benjamin Pavard après la défaite des siens en Espagne (1-0). Ce quart de finale aller a été l’énième preuve des qualités d’Emery pour préparer tactiquement une rencontre en fonction des forces de son adversaire. Si certaines équipes bossent tout au long d’une saison pour perfectionner au maximum un plan de jeu défini, Villarreal, de son côté, brille par sa faculté à s’adapter aux différents profils de ses victimes. On l’a vu la saison dernière en Ligue Europa, on l’a vu lors des huitièmes de finale face à la Juventus d’Allegri, et cette rencontre face au Bayern a de nouveau laissé Unai Emery enfiler son costume favori : celui du caméléon. Ainsi, face à des Bavarois qui ont eu le ballon une large majorité du temps (62%, ce qui est en accord avec un Villarreal qui possède le 12e taux de possession moyen de Liga, 48.5%) et se sont principalement déployés en 3-1-6 en phase offensive (un trio Pavard, Upamecano, Hernández pour démarrer les mouvements et Kimmich installé au carrefour des circuits derrière la première ligne de pression jaune), Villarreal a d’abord brillé en phase défensive en fermant l’intérieur du jeu (l’axe et les deux demi-espaces). Puis, lorsque le Bayern a touché ses ailes pour respirer, via Coman et Davies, le bloc espagnol, qui a relativement bien contrôlé Kimmich, a brillé par sa compacité et la complémentarité de ses éléments dans la gestion des intervalles (si un latéral - Foyth ou Estupinan - sortait, le milieu excentré ou un milieu axial venait couvrir, et Villarreal s’est souvent retrouvé en surnombre pour repousser les approches munichoises). Finalement, les hommes de Nagelsmann n’ont cadré que quatre de leurs 22 tentatives et ont sorti un paquet de centres forcés.Ce n’était alors que la phase A du plan. Pour la phase B, on a ensuite vu Villarreal étaler certains circuits ciblés, notamment sur les six mètres. Sur plusieurs séquences, Emery a alors demandé à Rulli, Pau Torres et Raúl Albiol de sortir court pour attirer le pressing haut des deux ailiers du Bayern (Coman et Gnabry) avant de piquer via des diagonales vers les latéraux, libérés par les positions très excentrés de Moreno et Danjuma qui ont forcé Davies et Pavard à ne pas trop s’aventurer. À d’autres moments, Villarreal, qui s’est amusé à étirer au maximum la distance entre Dayot Upamecano et Lucas Hernández tout au long de la soirée, a cherché à appuyer plus directement vers Gerard Moreno et à miser sur les idées d’un Lo Celso structurellement libéré par la position de son numéro 7. C’est notamment ce qu’on a vu sur le but de Danjuma et, sur la route de Munich, Villarreal a certainement aussi repensé à certaines occasions ratées dans une seconde période plus débridée. Unai Emery, lui, est déjà passé à autre chose, concentré sur tout ce qu’il peut maîtriser : la préparation d’un nouveau plan millimétré pour ce qui va être, de son propre aveu,L’ancien coach du PSG a un fait pour lui - cinq finales européennes (en C3), quatre victoires - et une légende. Mais derrière cet accomplissement se cachent aussi plusieurs interrogations : que vaut exactement Emery sur une saison entière ? Pourquoi n’a-t-il jamais su s’imposer dans un club majeur ? L’intéressé, qui a peiné à percer crampons au pied pour avoir notamment eu, ce qui l’a longtemps vu se battre avec une grosse anxiété, a souvent répondu à ces questions. Sur un banc, son expérience parisienne a été marquée par la déroute subie au Camp Nou (6-1) en 2017, soirée où Unai Emery était apparu nerveux et submergé par un scénario improbable, ce alors que la manche aller reste probablement à ce jour la meilleure performance du PSG version QSI en Ligue des champions . Dans la foulée, l’entraîneur espagnol a aussi assisté au sacre de Monaco en Ligue 1, et son PSG a été éliminé par le Real Madrid en 2018. Dès lors, Emery a subi bon nombre de critiques injustifiées et de raccourcis. Interrogé dansrécemment, voilà ce qu’il a alors dit :Francis Coquelin, l’un de ses cadres à Villarreal , ajuste :Là est toute la force d’Unai Emery, tueur pour porter son groupe vers un objectif donné plus que pour l’emmener dans une longue bataille. Le Basque concède d’ailleurs lui-même souvent être plus stimulé par les événements que par les marathons. Pour preuve : la saison dernière, Emery avait analysé 17 matchs de Manchester United pour préparer la finale de la Ligue Europa., expliquait le technicien à The Athletic il y a quelques jours.Cette méthode est plus dure à tenir durant les 38 journées d’un championnat., décryptait il y a quelques mois Guillermo Abascal, l’ancien analyste vidéo d’Emery à Séville devenu entraîneur du FC Bâle.Au bout, si l’on met de côté son passage au PSG, Unai Emery n’a jamais eu de pourcentage de victoires en championnat supérieur à son rendement européen. Il est ainsi reparti de Séville avec 47% de victoires en Liga et 63% de succès en Ligue Europa. Même bilan du côté d’Arsenal (56% de victoires en Premier League, 79% en C3) ou à Villarreal aujourd’hui (40% de succès en Liga, 56% en C1). En matière de classement, toujours PSG mis à part, il n’a également jamais tapé au-dessus d’une cinquième place. Septième en Liga la saison dernière, son Sous-Marin jaune tient sa présence en C1 cette saison à son parcours vertueux en C3., boucle Coquelin.Après la victoire contre l’ogre bavarois à l’aller, il semble donc évident que cette recette soit remise au goût du jour au moment d'enfiler le bleu de chauffe à l’Allianz Arena. En 2011, Unai Emery prévenait : «» Lundi, Julian Nagelsmann a, lui, préféré muscler le ton : «» Le duel peut (re)commencer.