Un Zinédine vous manque et tout est dépeuplé

Après s’être gavé sans partage de trophées européens sous le règne de Zinédine Zidane, le Real est soudainement redescendu sur terre ce mercredi 15 août, en abandonnant la Supercoupe d'Europe à l'Atlético de Madrid.



Bale au centre

Les défis de Lopetegui

Par Adrien Candau

À Madrid, s'il y a bien entendu une vie après Zidane et Cristiano Ronaldo, elle s'annonce forcément plus complexe. La Maison-Blanche est une institution beaucoup trop importante pour ne reposer que sur ces deux figures toutes puissantes, l'une sur le banc, l'autre sur le terrain. Mais il n’empêche que le double Z comme le Portugais ont été les piliers de la quasi-omnipotence européenne du club lors des trois dernières saisons. Sans eux, il y a un vide, que le temps et le travail pourront peut-être combler. Peut-être. En attendant, le Real Madrid a déjà perdu son premier trophée de la saison face à l'Atlético. Inquiétant ? Pas encore. Surprenant ? Peut-être pas non plus.Cette mise en bouche européenne face à l'Atlético aura au moins permis de dégager une première ébauche de ce à quoi pourrait ressembler le Real de l'après Zidane et Ronaldo. Surtout sur le plan offensif, où Karim Benzema a occupé globalement une position plus axiale que lorsqu'il évoluait avec le Portugais et a marqué un pion de pur avant-centre, d'une tête à bout portant. Surtout, le départ de Ronaldo devrait théoriquement permettre la résurrection de Gareth Bale, marginalisé par Zinédine Zidane, qui n'en avait rien fait de plus qu'un remplaçant de luxe. Face auxce mercredi, le Gallois a montré quelques belles promesses, notamment en mettant sur orbite Benzema sur le premier but madrilène, ou encore en trouvant Marcelo d'un centre astucieux à la 93minute, qui manquait de peu de conclure le match d'une reprise acrobatique. Les deux attaquants de la Maison-Blanche ont néanmoins été surtout dangereux par séquences, à l'image de Benzema, moins inspiré en seconde période, puis complètement éteint en phase de prolongation.Des réglages offensifs qui demanderont évidemment à être peaufinés et travaillés. D'autres préféreront pester, peut-être à raison, sur le manque d'ambition d'un mercato estival où le départ de Ronaldo n'aura pas été compensé par l'arrivée d'un joueur de poids, alors qu'Eden Hazard semblait pourtant être la cible prioritaire. Une intersaison où le Real n'a en revanche perdu aucun grand nom de sa défense. La passivité du duo Ramos-Varane sur le premier but de Diego Costa ce mercredi n'en est que plus inexplicable. Même si le défenseur français n'a pas été beaucoup plus inspiré par la suite, notamment en étant coupable d'une erreur de relance qui permettait à l'Atlético de prendre les devants par Saùl Ñíguez en prolongation, c'est l'ensemble de l'arrière-garde du Real qui n'a pas toujours semblé dans son assiette ce mercredi.Une addition de fautes techniques et de concentration qu'on ne voyait quasiment plus lorsque Zidane était à la manœuvre, surtout sur le plan européen. Signe que Julen Lopetegui va sans doute devoir cravacher pour prendre la dimension d'un groupe qui a empilé les trophées ces dernières années. Et qu'il va falloir nécessairement regonfler mentalement pour qu'il puisse conserver une rage de vaincre identique à celle qui l'avait animé ces trois dernières saisons. Une faim jamais repue de victoires dont Cristiano Ronaldo était évidemment le plus iconique représentant. Sans lui, sans Zidane, le Real va pourtant bien devoir se réinventer. Sous peine de se réhabituer au goût amer de la défaite , que lui a déjà infligé son rival honni, ce mercredi.