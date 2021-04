Un youtuber a rejoint une équipe du championnat carioca

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cartolouco : non, ce n’est pas l’équivalent brésilien de la mascotte Footix, mais bien le youtuber recruté par le Resende FC.Partenaire de l'OL depuis 2019 et englué en bas de tableau du Campeonato Carioca (le championnat de l’État de Rio de Janeiro), le club brésilien a décidé de se faire remarquer en offrant un contrat à Luca Strabko, de son vrai nom. Ancien poil à gratter des émissions sports de TV Globo, il s’est aujourd'hui mué en influenceur sur les réseaux sociaux et la célèbre plateforme de création de contenus. En enrôlant cet apprenti Gabriel Barbosa de 26 ans, Resende a réussi son coup marketing, puisque les quatre premiers épisodes de la web-série tournant autour de Cartolouco cumulent déjà plus de 2 millions de vues. Bizuté à coups de sauce piquante cul sec et poussées suaves à la Michel Teló, celui qui est payé 360 euros pour deux mois ne risque pourtant pas d’entrer en jeu vu son cardio au rabais.Mais sa bonne humeur, contagieuse, a fait de lui plus qu’un simple magasinier :, estime le Français Mathias Frecon, directeur du centre de formation de Resende. Même si son contrat (très) court assorti du minimum légal a été validé il y a quelques semaines par la Fédération brésilienne, Cartolouco ne fait pas l’unanimité, notamment auprès des anciennes gloires comme Zico ou Paulo César Caju, champion du monde 1970 :Qu'en pense Jean-Michel Aulas ?