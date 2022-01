Un Williams peut en cacher un autre

Si Iñaki est déjà entré dans l’histoire du football espagnol en étant le joueur à avoir enchaîné le plus de matchs consécutifs, un autre Williams est en train de se faire un prénom à l’Athletic Bilbao : à Riyad, un golazo a suffi au « frère de » pour devenir Nico Williams. Ou plutôt, Williams Jr.

81minute de jeu contre l’Atlético de Madrid, en demi-finales de Supercoupe d’Espagne : entré dix minutes plus tôt, un gamin offre la victoire à l’Athletic Bilbao. Son nom ? Connu de beaucoup, son prénom beaucoup moins : Nico, Nico Williams. Lien de famille ? Frère d’Iñaki, international espagnol qui avait déjà sacrément mis à mal la défense desavant que son cadet ne vienne finir le boulot. Cette reprise de volée limpide du pied gauche, le gamin de 19 ans (droitier, comme son grand frère de 27 piges) s’empresse de la célébrer avec celui qui lui a ouvert la voie. Les deux Williams iront affronter ensemble le Real Madrid en finale de Supercoupe d'Espagne, à Riyad Au coup de sifflet final, les deux joueurs formés au club basque se précipitent vers les tribunes pour embrasser tant bien que mal leur mère qui a fait le déplacement jusqu’en Arabie saoudite pour voir ses deux fils. Rattrapé par la patrouille médiatique, le benjamin se présente tout sourire devant la télévision espagnole., confie celui qui a marqué pour la première fois en présence de son frère sur le terrain.Un an auparavant, c’était justement son grand frère qui était le héros desen Supercoupe d’Espagne quand il marquait le but de la victoire en prolongation face au Barça Tous les deux attaquants et virevoltants, les comparaisons sont assez faciles. Nico évolue dans une position plus proche de l’aile, Iñaki dans une position plus centrale. Mais les deux ont tendance à chercher la profondeur, et disposent d'un fort sens du but. Pourtant, huit ans les séparent. Là où Iñaki évolue en Liga depuis 2014 et fait déjà partie de l’histoire de l’Athletic , Nico démarre sa première saison complète dans l’élite. Mais le grand frère l’assurait déjà, il y a deux ans : son petit frère a un plus gros potentiel que lui au même âge. Il n’a pas tardé à le confirmer.Car le plus jeune de la fratrie est aussi le plus précoce. Il est ainsi le « premier » à avoir fait ses débuts avec l’équipe première à 18 berges, quand Iñaki a attendu 20 balais. Le premier, aussi, à avoir inscrit un but avec les(à 19 ans, un an avant son aîné). Nico compte même déjà trois buts avec les pros, tous décisifs : un doublé en Coupe du Roi contre Mancha Real pour une victoire 2-0 de l’Athletic, et donc ce fameux but en Supercoupe., s’étonnait encore le héros du soir, à Riyad.Le 28 avril 2021, alors que son petit frère venait de faire ses débuts sous la tunique, Iñaki, entré en jeu dix minutes après, faisait passer un message à son frangin face à la presse :La famille Williams n'a pas eu une existence facile, et Iñaki voudrait que son cadet s’en souvienne. En 1994, alors que sa mère était enceinte de lui, ses parents quittent le Ghana dans l’espoir d’une vie meilleure. Iñaki grandit entre Bilbao et Pampelune, dans une famille où père et mère cumulent les petits boulots pour remplir le frigo., se souvient-il dans une interview pourSon petit frère, qui vient au monde huit ans après, n’aura pas les mêmes galères., rappelait-il, alors que Nico faisait toujours ses classes à Lezama.Les deux frères n’ont donc pas la même dalle, et Iñaki, dans son rôle de grand frère moralisateur, n’oublie jamais de lui rappeler :En l’absence du paternel, contraint de partir à Londres pour nourrir la famille, Iñaki endosse peu à peu le rôle de daron auprès de Nico., explique María, leur maman, à Marca Pas étonnant donc que dix ans plus tard, son petit frère choisisse de faire floquer son maillot « Williams Jr » ., raconte l’aîné, dans une interview croisée pour El Correo . Aujourd’hui, c’est toujours Iñaki qui vient embrouiller Chimy Ávila, attaquant d’Osasuna, lorsqu'il tente un tacle assassin sur le frangin., complète le « frère de » , qui doit désormais se faire son propre (pré)nom. Même s’il reconnaît que sans Iñaki, cela aurait été plus compliqué :En finale de Supercoupe du Roi face au Real Madrid ce dimanche, les Williams ont l’occasion de devenir les premiers frères issus de l’immigration à remporter ensemble un titre avec l’Athletic Club. Et pour remplir cette mission, leur mère a son petit pronostic :