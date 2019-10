Un week-end zinzin en Europe

Le Genoa a dompté Brescia grâce à des buts inscrits par trois remplaçants entrés en cours de jeu, l'Atalanta a atomisé l'Udinese, Christian Pulisic a inscrit en triplé en une demi-heure et Robert Lewandowski est tellement balèze qu'il marque en profitant des passes malencontreuses de ses adversaires. Oui, le foot européen a tourné un chouia dingo ce week-end.



L'équipe du week-end : Liverpool

Le joueur du week-end : Christian Pulisic

Le gros bide du week-end : Inter, tenue en échec par Parme (2-2)

[? RÉSUMÉ VIDÉO] ?? #SerieA ? L'Inter accroché par Parme au terme d'un match fou !? Avec un but polémique de Lukaku⚡ Et un nouveau but de Gervinho !https://t.co/hOcTK6PdyP — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 26, 2019

Le but du week-end : Dodi Lukebakio

[⚽️ VIDÉO BUT] ?? #Bundesliga ? Dodi Lukebakio marque un but sublime à la Ibrahimović !? Un retourné acrobatique incroyable ! pic.twitter.com/yLg8PSAEmx — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 26, 2019

Vous avez raté

?? La 1re de Thiago Motta avec le Genoa? Mené 1-0 à la mi-temps par Brescia :? Agudelo entre, il marque? Kouamé entre, il marque? Pandev entre, il marque⚡ Le Genoa s'impose 3-1? Pour la 1re fois de l'histoire en Serie A, une équipe marque avec ses 3 remplaçants pic.twitter.com/5JMo7bLeU6 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 27, 2019

Et sinon...

[? RÉSUMÉ VIDÉO] ?? #Bundesliga ? Pas de vainqueur dans le Derby de la Ruhr !? Schalke 04 et le Borussia Dortmund se quittent dos à dos !https://t.co/xoyxjb6Fec — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 26, 2019

Vidéo

[? RÉSUMÉ VIDÉO] ?? #Bundesliga ? Le Bayern Munich vient à bout de l'Union Berlin !?? Une demi-volée folle de Pavard⭐ Et un nouveau but de Lewandowski : son 13e en 9 matchshttps://t.co/886SP2prv8 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 26, 2019

Vidéo

Par Adrien Candau

Certes, Tottenham n'est pas dans une forme olympique. Mais les ont su complètement renverser la tendance d'une rencontre qu'ils avaient démarré de façon cauchemardesque ce dimanche , alors qu'Harry Kane leur mettait allègrement la tête dans le sable, en marquant après 47 secondes de jeu. La suite ressemblait pourtant à un récital total de la part des poulains de Klopp : archi dominateurs, ces derniers égalisaient logiquement par Henderson, avant d'enfoncer le clou grâce à un penalty de Salah. Liverpool reste ainsi au top du hip hop de la Premier League, et continue de s'injecter sa dose hebdomadaire de bonheur en intraveineuse. Jouissif, du moins en attendant de probablement abandonner le titre à City, à la suite d'une passe en retrait foireuse de Wijnaldum face à Newcastle, lors de la dernière journée de championnat.Souvent scotché au banc depuis le début de la saison, l'a voulu prouver a Lampard qu'il était enfin devenu un grand garçon. Résultat ? Face à Burnley ce samedi, Pulisic a inscrit deux pions succulents après autant de cavaliers seul dans la surface, plus une troisième banderille, de la tête. De quoi envoyer un message du genre explicite à son entraîneur. En somme, beaucoup de bonheur en perspective pour Chelsea, qui confirme son redressement, en enquillant un septième succès de rang, toutes compétitions confondues.La carotte était là, tout belle, tout fraîche, servie avec couverts dans l'assiette des. Alos que la Juve n'avait rien pu faire de mieux que match nul face à Lecce plus tôt dans l'après-midi, les Lombards avaient l'opportunité de reprendre la tête de la Serie A ce samedi. Sauf que Parme avait tout sauf envie de servir de casse-croûte aux homme de Conte , à l'image du bordel engendré par son duo de flèches offensives Gervinho-Karamoh, chacun auteur d'un but. En face, l'Inter ne limitait les dégâts que grâce à deux pions signés Candreva puis Lukaku et ne pouvait que se résigner à stagner à la seconde place du championnat italien.Histoire de prouver que le championnat allemand n'est pas qu'une affaire de Bundesfrappes et de noms propres orthographiquement complexes pour tout individu né au sud de la frontière néerlandaise, le Belge Dodi Lukebakio a planté un subtil retourné acrobatique dans les filets d'Hoffenheim, samedi après-midi. Un geste de classe, qui n'aura cependant pas suffi à faire le bonheur des partenaires de l'ailier du Hertha Berlin, finalement défaits 3 buts à 2 sur leur pelouse.Ce samedi, pour son baptême de feu comme entraîneur du Genoa, Thiago Motta a procédé à trois changements après la pause, en faisant entrer successivement Kevin Agudelo, Christian Kouamé et Goran Pandev. Son Griffon, mené par Brescia, se noyait alors dans sa propre médiocrité sur la pelouse du Luigi-Ferraris et il fallait bien inventer quelque chose tactiquement pour gober quelques bulles d'air et tenter de revoir la surface. Folie : voilà lesqui se mettent alors à composer un scénario inédit en Italie, puisque que les trois entrants choisis par Motta y vont chacun de leur but, permettant ainsi aux leurs de s'imposer trois à un. De quoi écrire en lettres d'or les débuts de l'ancien milieu de l'Inter avec la formation génoise : c'est la première fois dans l'histoire de la Serie A qu'une équipe marque par ses 3 remplaçants.Le derby de la Ruhr a accouché d'une rencontre comme souvent rythmée. Mais l'inefficacité de Sancho coté Jaune et Noir, comme de Sané et Cerdar dans le camp Bleu, qui trouvaient deux fois les montants adverses, a condamné le tableau d'affichage à rester bloqué sur un 0-0 plutôt frustrant.Après avoir empilé les occasions sans marquer face à Lecce, la Juve pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score par Dybala, sur penalty. Sauf que Matthijs de Ligt a eu les mains baladeuses dans la surface piémontaise. Marco Mancosu a marqué le penalty qui suit et la Vieille Dame a du se résoudre à partager les points (1-1), sur la pelouse du stade Via del Mare. L'Ajax a fait dusa chose, en atomisant Feyenoord 4 à 0, notamment grâce à deux buts opportunistes de Ziyech et Van de Beek. Les Lanciers continuent de planer sur l'Eredivisie, où ils ont déjà six points d'avance sur l'AZ Alkmaar, actuel second du championnat.Vainqueur du Betis (1-0) dimanche, Grenade est tout simplement... leader de Liga avec un point d'avance sur le Barça, qui compte un match en moins, et la Real Sociedad, victorieuse à Vigo (0-1). Oui, Maxime Gonalons est sur un trône.Complètement injouable depuis le début de la saison, Robert Lewandowski a encore planté face à l'Union Berlin samedi, sa 13e réalisation en Bundesliga. Le Polonais réussit tout ce qu'il entreprend, même quand il se rate, à l'image de cette passe qu'il envoie dans les guibolles d'un adversaire, qui lui revient dans la foulée dans les pattes. De quoi lui permette de marquer le second but munichois et de valider la victoire des siens, deux buts à un.Arsenal a trouvé le moyen de marquer deux pions lors des dix premières minutes face à Crystal Palace, avant de se faire rejoindre et de concéder le nul, deux partout. Le tout en encaissant notamment un but de Jordan Ayew. Portnawak.L'Atlético a mis au pas l'Athletic Bilbao deux à zéro, un succès rondement mené grâce à un pion de Saúl, bien servi par Correa, puis à but de prédateur de Morata. Et voilà les gars de Simeone qui réintègrent le top 4 de la Liga.Équipe la plus plaisante à voir jouer en Serie A cette saison, l'Atalanta a bousillé l'Udinese 7 buts à 1 ce dimanche . Un désossage en règle qui se passe de mots et qu'il vaut mieux savourer uniquement en images, bien installé sur son canapé.