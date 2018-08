Un week-end qui pèse son Thilo sur le marché des transferts

La fermeture du marché anglais jeudi a mis un coup de frein aux transferts sur la planète foot. Le PSG en a quand même profité pour enrôler Thilo Kehrer dans le plus grand secret. Tandis que Valence met le grappin sur Kevin Gameiro pour faire la paire avec Michy Batshuayi !

234

Le gros coup du week-end

#Heidel: Wir haben uns grundsätzlich auf einen Vertrag mit @PSG_inside verständigt. Der Transfer wird eine wirtschaftliche Dimension haben, welche Schalke 04 nicht ablehnen kann. pic.twitter.com/Acr8WVJuBz — FC Schalke 04 (@s04) 12 août 2018

Ce n'est plus qu'une question de temps

Comunicado oficial https://t.co/TpwAMXNE11 — Valencia CF ?? (@valenciacf) 12 août 2018

Les rumeurs folles du week-end

Les rateaux du week-end

La hype turque en retard

La bombe latine

Le globe trotter du week-end

Keisuke Honda has been appointed as the head coach and general manager of the Cambodia national team.https://t.co/ktGUhY9Z3r — AFC (@theafcdotcom) 12 août 2018

C'est fait, mais on s'en fout royal

Bem-vindo à família leonina, @sturaro_stefano! ?Estamos ansiosos para te ver de verde e branco! ? https://t.co/yYUYGIpBnC — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 12 août 2018

Par Gabriel Attal

Antero Henrique nous a bien eus. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a laissé filtrer la rumeur Jérôme Boateng pour mieux négocier en sous-marin le transfert de Thilo Kehrer, défenseur central de Schalke. Le club allemand a annoncé qu'un accord avait été trouvé entre les deux clubs pour le transfert de l'international espoirs allemand de 21 ans. Le quotidienévoque un montant de 37 millions d’euros et des négociations secrètes pendant trois semaines. Un Thilo qui vient renforcer le poids de la défense parisienne.Kevin Gameiro chez les! L'Atlético de Madrid et Valence ont trouvé un accord selon. Le montant du transfert pourrait être de 18 millions d’euros. C'est parti pour un duo du tonnerre Gameiro-Batshuayi. Enfin de l'amour entre un ancien Parisien et un ancien Marseillais.Le milieu de terrain tricolore Tiémoué Bakayoko va signer à l'AC Milan. Selon la, Chelsea et le club italien ont trouvé un accord pour un prêt d'un an assorti d'une option d'achat de 40 millions d’euros. Maurizio Sarri ne compte pas sur lui et veut dégraisser son effectif après avoir notamment accueilli Mateo Kovačić en prêt, Jorginho et le gardien espagnol Kepa Arrizabalaga.Myziane Maolida devrait rejoindre Nice. Lyon et le club niçois sont tombés d'accord dimanche pour le transfert de l'attaquant français de 19 ans. L'entraîneur lyonnais Bruno Génésio a confirmé l'information à la suite du succès de son équipe contre Amiens (2-0).Dans le sens des arrivées pour Lyon, Jean-Michel Aulas a assuré au micro de beIN Sports qu'un accord avait été trouvé pour le recrutement d'un défenseur central, à savoir Ruben Dias, qui évolue au Benfica. Le Portugais de 21 ans serait partant pour rejoindre la ville des Lumières.Un nouveau feuilleton estival ? Après les tractations entre Chelsea et le Real Madrid pour Thibaut Courtois, voici revenir la rumeur Eden Hazard. Comme d'habitude en cette année de Coupe du monde, Florentino Pérez est à la recherche d'une star. Et comme l'ailier belge a été un des tout meilleurs joueurs du Mondial russe... Selon le tabloïd, la Maison-Blanche serait prête à offrir 220 millions d’euros pour le joueur de 27 ans. Une information cependant contredite par, qui précise que lesne veulent pas faire de folies. Un Real sage, c'est le monde à l'envers.Unen Ligue 1 ? Selon, l'AS Saint-Étienne serait intéressée pour faire revenir Georges-Kévin Nkoudou dans l'Hexagone. L'ailier, en manque de temps de jeu à Tottenham, avait été prêté en janvier à Burnley, sans vraiment convaincre. L'entraîneur Jean-Louis Gasset espère profiter de ses bonnes relations avec Mauricio Pochettino pour persuader lesde lâcher l'ancien Marseillais de 23 ans. Sainté qui dégaine sa carte bleue à tout-va, ce monde part vraiment enAdrien Rabiot pique sa crise. Le milieu français du PSG ne souhaite pas prolonger son contrat avec le club parisien selon. Pourtant, les dirigeants ont augmenté leur offre avec un bail longue durée et une revalorisation salariale importante, conscients que s'il ne prolonge pas, le Versaillais sera libre de voguer où bon lui plaira en 2019, lui qui est courtisé par le Barça.Jan Oblak a refusé Chelsea. Selon le, lesétaient prêts à payer la clause libératoire du gardien slovène de l'Atlético de Madrid (100 millions d’euros), mais ce dernier a choisi la solution de la continuité. Les 80 millions sur Kepa Arrizabalaga, c'était donc une solution de secours. Dépannage de luxe.L'attaquant de Leicester, Islam Slimani, a été prêté dimanche à Fenerbahçe pour une saison. L'Algérien de 30 ans va tenter de se relancer. L'international (44 sélections) était déjà prêté par lesà Newcastle depuis janvier.André Silva passe du Milan au FC Séville. L'attaquant portugais de 22 ans a été prêté un an (la presse italienne parlait de 5 millions d’euros et d'une option d'achat de 30 millions d’euros) samedi. Pour l'instant, l'ancien joueur de Porto a encore des promesses à tenir : il n'a inscrit que deux buts en Serie A la saison passée.Des joueurs-entraîneurs, c'est somme toute assez classique, mais un footballeur coachant un autre club ou une autre sélection, c'est plus étonnant. Et c'est le cas de Keisuke Honda. Le milieu de terrain japonais de 32 ans a été promu sélectionneur du Cambodge après avoir signé récemment au Melbourne Victory. Il sera malgré tout bien épaulé, puisqu'il restera en contact avec ses adjoints via des appels vidéo hebdomadaires. C'est con, lesne sont ni qualifiés pour les prochains Jeux asiatiques (à partir du 14 août en Indonésie) ni pour la Coupe d'Asie des nations (en janvier 2019 aux Émirats arabes unis).Les prêts marchent à mort ! Le milieu défensif italien Stefano Sturaro de la Juventus file un an au Sporting Portugal. En manque de temps de jeu, le joueur de 25 ans n'a jamais atteint les 15 titularisations toutes compétitions confondues.Le milieu offensif de Saint-Étienne Oussama Tannane part en prêt à Utrecht, en Eredivisie. L'international marocain s'y est révélé avec Heracles Almelo entre 2013 et 2016. Retour aux sources. Cette fois, il n'aura pas de surprise géographique en arrivant , il a grandi aux Pays-Bas.