Un week-end fraicheur sur le marché des transferts

Des petits mouvements ça et là. Rien de brûlant, rien d'étouffant, rien de glaçant. Un week-end de vacances, quoi.

Les regrets du week-end

Rafael van der Vaart bliver netop præsenteret på Blue Water Arenas græstæppe. Velkommen til vores nye nummer 10! #vdv — EfB (@EsbjergfB) 4 août 2018

L'arnaque du week-end

Les déclarations du week-end

Les accords du week-end

Les rumeurs du week-end

C'est fait, et on s'en tamponne le coquillard

Il fut un temps,jouait super bien au football. Aujourd'hui, Everton tente de le refourguer chaque saison, et vient de trouver preneur avec un prêt à la Fiorentina . Il y a pire, mais va-t-il y réussir ?Il fut un temps,évoluait avec le Real Madrid et était considéré comme un très bon milieu de terrain. Aujourd'hui, le Hollandais ne parvient même pas à s'imposer au FC Midtjylland et va tenter de rebondir à Esbjerg. Au Danemark , il convient de le préciser.Tout le monde ne partage pas cet avis, mais certains estiment qu'avait le talent pour s'éclater à Barcelone. Il n'en a rien été, le latéral se cantonnant à un rôle de coiffeur. Voilà pourquoi il retourne à Séville en échange de huit millions d'euros. Il en coûtait 17 lorsqu'il avait fait le chemin inverse.Quatorze millions d'euros. C'est ce que s'apprête à débourser Leicester pour.... En même temps, c'est Monaco qui vend.veut retourner à Madrid, protéger les cages du Real, voir ses mioches au quotidien et c'est son agent Christophe Henrotay qui le dit.veut rester à Londres, du moins en Angleterre , et vient de casser un rêve marseillais.» Comme tous les entraîneurs, Julen Lopetegui est amoureux deOnze millions pour. C'est OK pour Lille , c'est OK pour Naples , c'est OK pour le joueur. Bientôt l'officialisation, donc.Le remplaçant de Malcom va arriver chez les Girondins. Il s'agit d'un garçon appelé, qui a planté dix fois en 55 matchs avec la Gantoise (seize passes décisives) et qui va coûter huit millions d'euros. De quoi être un peu sceptique. Brighton & Hove Albion et le RB Leipzig suivraient, 23 balais et latéral droit de Caen . Pourquoi pas ?Catégorie latéral de Ligue 1 toujours,a de fortes chances d'êtres cédé par Montpellier à Wolfsburg. Normal : il ne lui reste qu'un an de contrat.Après une pige à Al-Markhiya,aurait pu retrouver le foot français. Mais visiblement, Berkane (club évoluant en première division marocaine), c'est mieux que la Ligue 2 et le Red Star . Chacun son avis.Il a beau se laisser aller à une belle pose et son nouveau club de Burnley déclarer qu'il s'agit d'un transfert au «» , l'enthousiasme ne prend pas.arrive en Premier League deux ans après l'avoir quittée, et c'est tout. Red Star -Cercle Bruges- Tours aime le changement et ne jouera pas avec Monaco cette saison. le club princier l'a encore prêté. Direction le National pour lui. Galatasaray pour? En tout cas, l'international français a été placé sur la liste des transferts par Fenerbahçe . Paraitrait qu'il vaut encore dix millions d'euros.