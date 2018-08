Un week-end foot sur le marché des transferts

Malgré deux jours de ballon rond intensifs, quelques mouvements et rumeurs ont été signalés sur le mercato. Le Paris Saint-Germain a notamment peut-être trouvé son latéral gauche en la personne de Filipe Luís...

Bun venit, Julio Baptista!Suntem bucuroși să vă anunțăm că am perfectat transferul lui Julio Baptista, fostul mijlocaș al lui Real Madrid, Arsenal și AS Roma!Fotbalistul brazilian are 112 goluri marcare în întreaga... https://t.co/g6VsYTqghT — CFR 1907 Cluj (@CFR_1907_Cluj) 18 août 2018

Il n'a plus qu'un an de contrat, est brésilien, connaît la pression, est un habitué du haut niveau et a perdu sa place de titulaire au profit de Lucas Hernandez. Du coup, même s'il est âgé de 33 ans,semble détenir le profil du candidat idéal recherché par le Paris Saint-Germain dans sa quête de latéral gauche. «» , a en plus ouvert la porte Diego Simeone. Fonce Marcel, fonce !Si certains en doutaient,a confirmé la tendance installée par la fin prématurée du mercato anglais : le Belge ne rejoindra ni le Real Madrid ni un autre club. «, a posé le Belge.» Point barre.Plus personne n'en entendait parler. Normal :ne jouait pas avec la Roma. Alors, l'ancien Lyonnais a accepté de se faire prêter avec option d'achat à Séville pour remplacer son compatriote Steven Nzonzi, qui a fait le chemin inverse. Et qui est champion du monde, lui.Rúben Dias coûte (très) cher et continue de se faire désirer ? En attendant, l'Olympique lyonnais s'est reporté sur, défenseur de Manchester City, qui ne devrait pas tarder à signer. Comme ça, les Gones sont certains d'avoir un nouvel arrière central. Quoi qu'il arrive.» Mauvaise nouvelle pour les fans de l'Olympique de Marseille : Rudi Garcia ne veut pas forcément de» Mauvaise nouvelle pour les fans de l'Olympique de Marseille : Rudi Garcia n'exigera pas de milieu de terrain supplémentaire.» Mauvaise nouvelle pour les fans de l'Olympique de Marseille : Rudi Garcia ne veut pas forcément deet n'exigera pas d'attaquant supplémentaire.En voilà un transfert qui fait plaisir ! À 36 piges et après un an et demi de repos,reprend du service. L'ex-Brésilien du Real Madrid va tenter de retrouver la forme avec le CFR 1907 Cluj. Et pourquoi pas ?La carrière de, plus désiré à l'Inter, devrait continuer au Rubin Kazan. C'est laqui le dit. À moins que le Betis Séville...Cette fois, c'estqui balance l'information :, défenseur belge de 23 ans de l'Olympiakos, est en contacts avancés avec Reims. De quoi renforcer la meilleure arrière-garde actuelle de l'Hexagone ?Après cent titularisations en Bundesliga à 21 ans,considère qu'il est temps d'aller voir ailleurs. «» , a indiqué Heiko Herrlich, son entraîneur. Et le gamin voudrait poursuivre son ascension à... Monaco !On ne sait pas bien si c'est du lard ou du cochon, mais l'OM aurait bouclé la venue de l'ailier gauche. L'Étoile rouge de Belgrade serait d'accord pour dix millions d'euros, le joueur aussi. Pas de Trezeguet (Mahmoud Hassan) sur la Canebière, donc.Si l'un arrive, un autre pourrait partir : ce seraitque Marseille aimerait prêter au Sporting Portugal (contre un peu moins d'un million d'euros). Reste que le garçon n'arrive pas à se mettre d'accord sur le salaire avec son futur employeur. À voir quelle partie aura envie de faire l'effort.est prêté par Nantes à Al-Raed. Comment ça, tout le monde s'en fiche ?Mission dégraissage à Nantes, toujours :jouera cette saison en National, à Sannois Saint-Gratien. Et ce pour un an.est lui aussi prêté, mais par le PAOK Salonique à Ankaragücü. Un nouveau Français en Turquie.L'Olympiakos a officialisé l'arrivée d', qui quitte Braga. Pas d'infos supplémentaires sur son transfert.