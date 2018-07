Un week-end farniente sur le marché des transferts

Malgré 48 heures de mercato et quelques rumeurs croustillantes comme celle envoyant Alex Witsel au Borussia Dortmund, les transferts officiels n'ont pas été au rendez-vous. Voilà tout de même ce qu'il faut retenir du mercato de ce samedi-dimanche.

Les dossiers du week-end (et des jours à venir)

La renaissance du week-end

La prolongation du week-end

✍️ Prolongation de contrat Arrivé à l'OM en 2015, Yohann Pelé a prolongé, son contrat avec l'OM jusqu'en 2020 ? pic.twitter.com/JKOFJ20To2 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 21 juillet 2018

Le retour du week-end

Na na na na na na na... ⚡️ pic.twitter.com/1D3yRjVYke — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 21 juillet 2018

Les déclarations du week-end

Les rumeurs du week-end

C’est fait, mais on s’en fout

Vidéo

Par Florian Cadu

Non,n'est pas encore parti. Et ce n'est pas sous prétexte que le grand Bayern Munich est intéressé que Stuttgart va le laisser faire ses valises sans rouspéter. La clause de départ du Tricolore n'intervenant qu'en 2019, le Français pourrait très bien rester sous contrat avec son club actuel. Qui a son mot à dire, et qui répète que Benjam' ne bougera pas. Na.Pouren revanche, ce n'est qu'une question de temps. Et de choix. Car si Everton et Leicester semblaient être les mieux placés pour attraper le Brésilien, ce dernier se verrait davantage à la Roma. Avec qui il se serait carrément déjà mis d'accord. Ne reste plus qu'à trouver un terrain d'entente avec les Girondins de Bordeaux, les 35 millions proposés n'étant pas suffisants à leurs yeux. Cinq de plus et c'est réglé.Il a passé une saison 2017-2018 ca-ta-stro-phique. Au point qu'avec ses histoires de violence sur la gente féminine,pouvait flipper concernant son avenir. Finalement, le portier a trouvé un nouveau point de chute au Red Star. Toujours en Ligue 2, donc.Strasbourg et Lille voulaient en faire leur gardien, a répondu l'Olympique de Marseille. Voilà doncreparti pour un tour avec une prolongation de contrat jusqu'en 2020. «, a justifié Andoni Zubizarreta » On retourne en demi-finales de C3 ?Le Sporting Portugal a bien cru perdre son attaquant fétiche. Parti en même temps que les autres quand la crise couvait il y a quelques semaines,a finalement rétropédalé et accepté un nouveau bail. Peut-être en raison du départ de l'ancien président.» Signéà propos d't, qu'il veut voir en sentinelle. Problématique...» Signéà propos de. Qui n'a pas intérêt à partir, sous peine de ridiculiser son président.» Signéà propos de. Lequel aurait envie de retourner au Real Madrid. À prendre au conditionnel.Seul petit frisson du week-end : le Borussia Dortmund aurait des vues sur. Pour vingt millions d'euros, l'affaire ne parait pas mauvaise.Il a abandonné son job de consultant.est donc un homme libre sur le marché. Aston Villa aimerait lui faire tester la banquette de son banc de touche. Et pourquoi pas ?au Lokomotiv Moscou ?pour le remplacer ? C'est en tout cas ce qu'aurait prévu Barcelone.Lokomotiv Moscou toujours,devrait aller y faire un tour dès cet été. Le Polonais serait prêté par le PSG pour quelques millions. C'est déjà ça.45 millions d'euros. Voilà la somme que serait prêt à lâcher Everton pour choperà Watford. Le prix de Fabinho L'OM serait tenté par. La Fiorentina, qui a besoin de cash pour attirer, en demande sept millions. Loin d'être impossible.Que pouvait-il espérer de mieux ? Après son transfert surprise à Naples,va devoir faire ses preuves en Serie B puisqu'il est prêté à Carpi. Et dire que c'était la ville de son premier amour...Suite à environ 32 prêts différents,est vendu par Chelsea à Sassuolo. Avec le sourire.Et oui, SPAL est toujours en Serie A. En guise de petit cadeau, l'ancien promu s'est offert, qui quitte la Turquie. Pas con.