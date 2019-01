Un week-end épique en Europe

Duván Zapata plante un quadruplé et devient co-meilleur buteur de Serie A, Arsenal montre qu'il ne sait pas gober que des poids plumes en mettant Chelsea au pas ou encore Fiorentina-Sampdoria (3-3) et Wolverhampton-Leicester (4-3) en guise de dingueries du week-end : l'Europe du football a choisi ses héros et ils sont avant tout à chercher du côté de l'Italie ou de l'Angleterre.

L'équipe du week-end : Arsenal

Le joueur du week-end : Duván Zapata

[? RÉSUMÉ VIDÉO] ?? #SerieA ? L'Atalanta fracasse Frosinone 5-0 !? Duvan Zapata s'offre un quadruplé !? Le Colombien devient co-meilleur buteur du championnat avec CR7 !https://t.co/YX2x8PpfX4 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 20 janvier 2019

Le gros bide du week-end : Inter

La déclaration du week-end : José Mourinho

Vous avez raté... Wolverhampton-Leicester (4-3) (et vous n'auriez pas dû)

Le but du week-end : Casemiro

[? RÉSUMÉ VIDÉO] ?? #LaLiga? Le Real Madrid vient à bout de Séville !? Avec un golazo de Casemiro et un but de filou signé Modrić !? Les Merengue montent sur le podiumhttps://t.co/y1Rswwzj9V — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 19 janvier 2019

Et sinon...

[? RÉSUMÉ VIDÉO] ?? #Bundesliga ? Reprise réussie pour le Borussia Dortmund qui s'offre le RB Leipzig !? Avec un coup de canon d'Axel Witsel? Le leader reprend six longueurs d'avance sur le Bayern Munichhttps://t.co/JaNnwXm7wO — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 19 janvier 2019

[⚽️ VIDÉO BUT] ?? #SerieA ?? Pour sa première avec la Fio en Serie A, Luis Muriel s'offre un but d'anthologie !??? Il élimine deux joueurs avec un combo contrôle orienté / grand pont, puis un rush de 70 mètres et une frappe imparable !https://t.co/hMRDBcFLng — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 20 janvier 2019

[⚽️ VIDÉO BUT] ?? #Bundesliga ? Le Borussia M'Gladbach relève la tête contre le Bayer Leverkusen !? Le tout grâce à Alassane Pléa, auteur de son 10e but de la saison !https://t.co/nKF8NQSlSn — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 19 janvier 2019

[⚽️ VIDÉO BUT] ? Le magnifique coup franc de Robin van Persie avec Feyenoord !https://t.co/j176T7kfMn — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 20 janvier 2019

Ces derniers temps, la terre entière a truffé la tête desdes clichés habituels les concernant, en leur expliquant qu'ils étaient foutrement incapables de battre une grosse équipe de Premier League. Face à Chelsea ce samedi, Alexandre Lacazette a donc décidé d'envoyer un énorme cachou sous la barre de Kepa, histoire de faire taire les mauvaises langues.Laurent Koscielny, plus fantasque, a choisi l'épaule droite pour planter à son tour et sceller la victoire des siens. Une petite bizarrerie dont s’accommodera sans doute Unai Emery. Ses poulains, cinquièmes, ne sont plus qu'à trois petits points desau classement.Pendant que l'Italie du football se gargarisait des exploits de Fabio Quagliarella – 35 ans et toujours fringuant – et de ceux de Cristiano Ronaldo, tout le monde avait un peu oublié celui qui est désormais co-meilleur buteur de la Botte avec l'Italien et le Portugais. Son nom ? Duván Zapata.Un type qui a planté treize banderilles lors de ses sept derniers matchs de championnat avec l'Atalanta. Dont un quadruplé ce week-end face à Frosinone. Le Colombien, quatorze pions au compteur, a déjà battu son record de buts sur une saison de Serie A. Record qui datait de la saison dernière, lorsqu'il évoluait à la Sampdoria (onze réalisations). Vorace.Condamnée à jouer à huis clos face à Sassuolo – sanction prononcée à la suite des insultes racistes dont a été victime Kalidou Koulibaly –, l'Inter a eu la bonne idée d'inviter gracieusement 10 000 enfants et adolescents pour encourager leur équipe à Giuseppe Meazza. Une récréation en trompe-l’œil. Lesont dû assister à un 0-0 à peine plus enthousiasmant qu'un vulgaire cours de géométrie. Saleté de rectangle vert.Même quand il est au chomdu, le Mou trouve toujours le moyen de faire parler de lui. Pas étonnant, pour un type qui semble avoir suffisamment d'histoires en stock pour ringardiser le Père Castor. Le Portugais a ainsi balancé une croustillante anecdote sur beIN Sports ce dimanche. Un fait qui remonte à 2005. À l'époque, Chelsea et le Bayern s'affrontent en quarts de finale de C1 et l'entraîneur desest suspendu.Qu'importe, ce dernier souhaite absolument effectuer une causerie auprès de ses joueurs et confie y être parvenu grâce à une combine bien à lui : «Un bon grand n'importe quoi à l'anglaise comme on aime. Des défenses en pudding, dudécomplexé et un match au rythme plus énervé qu'un morceau des Sex Pistols. Cerise sur le gâteau, alors que le score était de trois partout, Diogo Jota a eu la délicatesse de planter un ultime pion juste avant l'heure du thé, qui offrait ainsi une victoire épique auxdans le temps additionnel.Casimir, la mascotte de, est un dinosaure bipède, célèbre pour être un chic type, un vrai. Sur un terrain, Casemiro, lui, galope comme un vélociraptor, mais n'est pas spécialement réputé pour ses démonstrations de gentillesse envers les portiers adverses. Nouvelle illustration ce samedi, quand le milieu madrilène a exécuté sur la place publique Tomáš Vaclík et lancé le succès des siens face au FC Séville (2-0).Déjà remplaçant face à la Juve en Supercoupe d'Italie mercredi dernier, Gonzalo Higuaín ne sera pas dans le groupe du Milan face au Genoa ce lundi. Pipita ne devrait décidément pas tarder à filer à l'anglaise. En séchant Leipzig un but à zéro grâce à une praline de Witsel, Dortmund n'a pas lâché de terrain au Bayern, qui reste à six unités desLiverpool a dominé Crystal Palace (4-3), un match durant lequel Mohamed Salah a chatouillé deux fois les filets adverses. Le voilà désormais à cinquante buts en Premier League. En même pas deux saisons, dont une où il a quasi invariablement joué sur l'aile.Autre dinguerie, le match entre la Fiorentina et la Sampdoria qui s'est conclu par un trois partout assez fou. Luis Muriel, prêté par Séville aux Toscans lors du mercato hivernal et surtout ancien joueur de la Samp, a notamment inscrit un doublé. Dont cette merveille-là. L'amour vache a encore frappé.Alassane Pléa est décidément bien dans ses petits chaussons en Bundesliga. L'ancien Niçois a planté pour la dixième fois de la saison face à Leverkusen (0-1). Un but synonyme de succès pour les siens, actuellement troisièmes du championnat allemand.Un dernier coup franc pour la route : celui de Robin van Persie avec Feyenoord. Comme au bon vieux temps, avec quelques cheveux gris en plus.